Скандальную начальницу ГФС на Днепропетровщине перевели в Киев: опубликован документ

Замначальника главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области Оксана Томчук была уволена с занимаемой должности 6 декабря.

Об этом, ссылаясь на копию приказа ГФС Украины, сообщило издание "Страна". Уточняется, что Томчук отстранили от должности в связи с переводом на другую работу.

В документе написано, что она переведена в Департамент экономического развития и торговли Киевской областной госадминистрации. При этом новая должность чиновницы не названа.

Отметим, на своей странице в Facebook еще 10 декабря женщина указывала, что является и.о. главы ГУ ГФС Днепропетровской области. В соцсети свое новое назначение она не комментировала.

Оксана Томчук facebook.com/oxana.tomchuk

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Страница Томчук в Facebook Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

В июне 2019 года женщину отстранили от должности и.о. начальника Главного управления ГФС в Днепропетровской области на время проведения служебной проверки.

В феврале 2019-го Томчук отправила "на х*й" мэра Днепра Бориса Филатова, который возражал против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

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