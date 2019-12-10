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11 декабря • обновлено в 01:45
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Скандальную начальницу ГФС на Днепропетровщине перевели в Киев: опубликован документ

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Замначальника главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области Оксана Томчук была уволена с занимаемой должности 6 декабря.

Об этом, ссылаясь на копию приказа ГФС Украины, сообщило издание "Страна". Уточняется, что Томчук отстранили от должности в связи с переводом на другую работу.

В документе написано, что она переведена в Департамент экономического развития и торговли Киевской областной госадминистрации. При этом новая должность чиновницы не названа.

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Отметим, на своей странице в Facebook еще 10 декабря женщина указывала, что является и.о. главы ГУ ГФС Днепропетровской области. В соцсети свое новое назначение она не комментировала.

Оксана Томчук

Оксана Томчук

facebook.com/oxana.tomchuk

Скандальную начальницу ГФС на Днепропетровщине перевели в Киев: опубликован документ

Страна

Страница Томчук в Facebook

Страница Томчук в Facebook

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Оксана Томчук
Место
Украина Днепр
Теги
Государственная фискальная служба Украины фотографии
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