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24 февраля • обновлено в 16:01
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Алина Рашевская

Объявлен победитель тендера на достройку мостов в Запорожье – советник премьера Голик

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В пятницу, 21 февраля, состоялся аукцион по строительству мостовых переходов через р. Днепр в Запорожье, в результате которого объявлен победитель тендера.

Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Объявлен победитель тендера на достройку мостов в Запорожье – советник премьера Голик

"Состоялись торги на достройку Запорожских мостов. Экономия по результатам торгов 422 миллиона гривен. Следующий шаг - самый долгожданный момент - начало работ", - написал он.

Согласно сайту Prozorro, в торгах победила турецкая компания Onur, которая предложила построить запорожские мосты за 11,9 млрд гривен. Изначальная стоимость лота составляла 12,3 млрд гривен.

Заявки на участие в международных торгах подали 7 компаний из Турции, Китая и Украины. Документы большинства из них отклонили и в аукционе участвовали два турецких подрядчика. У второй турецкой компании, которая участвовала в аукционе, есть две недели на обжалование результатов торгов.

Объявлен победитель тендера на достройку мостов в Запорожье – советник премьера Голик

Тендер на определение подрядной организации для строительства моста в Запорожье был объявлен 26 ноября. Строительства моста было остановлено еще 15 лет назад.

Ранее Юрий Голик сообщил, что на открытие движения в одну сторону на мосту в Запорожье отведено максимум полтора года, а полное завершение строительства должно закончиться не позднее, чем через три года.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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