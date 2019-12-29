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29 декабря • обновлено в 14:59
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Обмен пленными: в Днепре собирают акцию против выдачи "беркутовцев"

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В воскресенье, 29 декабря, в Днепре собирается акция протеста против обмена бывших бойцов "Беркута" на украинских пленных в оккупированной части Донбасса.

На место акции протеста, которая должна состояться под зданием Днепропетровской областной прокуратурой, подвезли бус с полицией. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из организаторов акции "Удержи Беркут" Вирослав Цюп'як.

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"На акцию против Беркута возле областной прокуратуры в Днепре подогнали бус с полицией. Подтягивайтесь, ми начинаем", - написал он.

полицейский бус

полицейский бус

Facebook/Вирослав Цюп'як

Как ранее сообщали организаторы акции, таким образом, представителей "Беркута", по их мнению, пытаются увести от наказания за убийства участников Майдана и выдать России под предлогом обмена пленными.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что украинцы вышли под СИЗО из-за освобождения "беркутовцев". Под Лукьяновским следственным изолятором прошла потасовка между активистами и полицией.

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Место
Украина Днепр
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