Некоторые ОГА в 2019 году не использовали до 40% средств Дорожного фонда, – советник премьера Юрий Голик

15% (2,3 млрд гривен) от всех средств, переданных из Дорожного фонда в регионы в 2019 году, были потрачены в последнем месяце года.

Подробный анализ использования средств Дорожного фонда областными администрациями публикует в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик, передает koma.life.

Поскольку в декабре физически дорожные работы практически не проводились, Голик допускает, что налицо формальное закрытие актами работ, выполненных в предыдущие месяцы года. Однако такое объяснение только усугубляет подозрение в неэффективном менеджменте отдельных ОГА.

"Да, безусловно, есть вариант, что в декабре опомнились и начали закрывать все акты выполненных работ, накопившиеся в течении года. Странный вариант. Возникает вопрос почему при наличии денег в течении всего года документы не оформлялись весь год. При таком варианте, это банальное отсутствие менеджмента и не создание нормальных условий для бизнеса, вынужденного месяцами ждать пока ОГА примет у него давно выполненные работы", – пишет Голик.

Юрий Голик koma.life

Анализируя отчет об использовании средств Дорожного фонда, советник премьера делает акценты на суммах и характере использования полученных денег. Так, по уровню использования средств называется тройка лидеров, которые наиболее эффективно воспользовались деньгами, поступившими из Дорожного фонда: Сумская, Хмельницкая и Харьковская области.

Известны также и области, замыкающие рейтинг.

"Худшие области по этому же показателю: Черновицкая – не использовано 39% или 90 млн грн Дорожного Фонда; Кировоградская – не использовано 34,55% или 164 млн грн Дорожного Фонда; Житомирская – не использовано 24,4% или 189 млн грн Дорожного Фонда", – делится подробностями Голик.

В целом же, в прошлом году областные администрации получили из Дорожного фонда 14,6 млрд гривен, которые, по закону, могли использовать на ремонт дорог, находящихся в их компетенции – областных (О) и сельских (С).

"В 2020-м году эта сумма будет 22 млрд грн", – пишет Голик.

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