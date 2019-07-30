Глава Национальной полиции Сергей Князев назначил Артема Васицкого временно исполняющим обязанности руководителя Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.
Артем Васицкий (слева) назначен врио главы полиции Днепропетровщины
Поресс-служба полиции Днепропетровской области
"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева от 29 июля Артем Васицкий назначен временно исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области", - сказано в нем.
Во вторник, 30 июля, зампредседателя Нацполиции Игорь Клименко представил личному составу нового руководителя.
Сообщается, что до указанного назначения 42-летний полковник полиции Васицький с 2017 года занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции.
До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска Донецкой области.
Имеет 23 года опыта оперативной работы.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело на экс-начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области из-за скандального видео о задержании патрульных.
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