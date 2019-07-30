Глава Национальной полиции Сергей Князев назначил Артема Васицкого временно исполняющим обязанности руководителя Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.

Артем Васицкий (слева) назначен врио главы полиции Днепропетровщины Поресс-служба полиции Днепропетровской области

"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева от 29 июля Артем Васицкий назначен временно исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области", - сказано в нем.

Во вторник, 30 июля, зампредседателя Нацполиции Игорь Клименко представил личному составу нового руководителя.

Сообщается, что до указанного назначения 42-летний полковник полиции Васицький с 2017 года занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции.

До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска Донецкой области.

Имеет 23 года опыта оперативной работы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело на экс-начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области из-за скандального видео о задержании патрульных.

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