На выборах мэра Днепра лидирует Филатов – экзитпол

Действующий городской глава Днепра получил поддержку более 52% избирателей, что позволяет ему остаться в кресле мэра без проведения второго тура голосования.

Об этом свидетельствует экзитпол, проведенный на местных выборах в Днепре компанией "Центр Консалт" и Всеукраинской общественной организацией "Комитет избирателей Украины".

Экзитпол проведен 25 октября 2020 года на выходе из 83 избирательных участков в пределах всего города, которые размещены равномерно по всей территории. На каждом участке опрошено от 40 до 70 избирателей, в зависимости от размера участка. Всего опрошено 3847 человек. Выборка репрезентативна. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,7%.

"Лидерство действующего мэра сохранялось на протяжении всего периода исследования. Итоги опроса для предварительных отчетов подводились в четыре этапа. Каждый из них свидетельствовал о том, что поддержка Бориса Филатова превышает показатель в 50%, необходимые для победы в один тур", - прокомментировали результаты экзитпола социологи.

Они также акцентировали внимание на том, что большая часть избирателей Бориса Филатова говорили о поддержке, которую оказали партии "Пропозиция", выдвинувшей действующего мэра своим кандидатом. Согласно экзитполу именно эта политическая сила стала лидером на выборах в Днепре. Ее поддержали более 35% респондентов.