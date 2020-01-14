На таможне, несмотря на сопротивление и саботаж, заработали все сканеры, - советник премьера Юрий Голик

На пунктах таможенного пропуска запустили автоматическое сканирование грузов, что существенно сокращает время прохождения границы и помогает бороться с коррупцией.

Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик. Он отметил, что запуск работы сканеров на таможне не был простым.

"Сканеры как бы физически были, но не до конца, а по документам их части не было вообще. Разрешениями на их работу вообще никто не заморачивался. В результате были красивые памятники архитектуры, а не работающие системы", – рассказал Голик.

Юрий Голик

В процессе запуска сканеров многие, по его словам, "симулировали слабоумие и включали дурака".

Тем не менее, все сканеры запущены, а процесс проверки груза сократился с нескольких часов до 10 минут. При этом сканирование происходит автоматически, без участия сотрудников таможни, а данные направляются сразу в центральный аппарат Государственной таможенной службы.

На данный момент сканеры работают на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе и в Порубном.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!