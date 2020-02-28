На Отрадном в этом году откроется школа-долгострой – координатор "Большой стройки" Голик

В рамках Национальной программы "Большая стройка" в этом году в Киеве будет открыта школа №22 на проспекте Отрадный. Работы там находятся на финальной стадии.

Это видно из фото и видео, которые в Facebook опубликовал координатор программы "Большая стройка" Юрий Голик.

Юрий Голик

"Проект начали в 2017-м году. В 2020-м эта школа обязана открыться", – написал Голик. По его словам, проектом предусмотрена реконструкция с достройкой школы.

Ранее Юрий Голик обнародовал планы "Большой стройки" в Киевской области. В 2020 году здесь запланировано построить 2 новых детских сада, достроить 8 школ и 8 детсадов, построить 2 новых стадиона. Объем финансирования целевых программ области составит 2,8 млрд грн.

Дорожный фонд Киевской области в 2020 году составит 1,3 млрд грн. Ключевыми объектами дорожного хозяйства определены: Киев-Ревне-Рогозив-с.Гора (протяженностью 1,85), Тарасовка-Круглик-Хотов (4,14 км), Н-01-Первое Мая (3,1 км), М-07-Мироцкое (4,3 км), Боярка-Киев-Чоп (14,3 км), подъезд к г. Обухов (9,8 км).

Напомним, проект "Большая Стройка" предусматривает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов по всей Украине. Также в ходе "Большой стройки" должны быть отремонтированы и построены 4 000 км дорог национального и международного значения и 2 500 км дорог регионального значения.

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