На Днепропетровщине ищут новых глав райадминистраций: детали конкурса

В Днепропетровской области объявлен конкурс на должности председателей районных государственных администраций.

Поиск кандидатов будет осуществляться через новый проект LIFT, запущенный командой президента, передает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

На Днепропетровщине ищут новых глав РГА dailylviv.com

"Возглавить райгосадминистрацию может человек с высшим образованием, который имеет базовые знания украинского законодательства. Не привлекался к уголовной ответственности и негативно относится к коррупции", – сказано в сообщении.

Также в требованиях указаны навыки эффективного управления людьми, умение работать с большим объемом информации, готовность к общению с журналистами.

Пресс-служба опубликовала ссылку на анкету для кандидатов на должности, размещенную на сайте проекта LIFT.

На сайте требуется указать, на работу в каком именно районе претендует кандидат, паспортные данные, контакты, опыт работы (в том числе перечень должностных обязанностей и достижения), информацию об образовании, дополнительных пройденных курсах и тренингах, компетенции и личные качества.

Количество вакансий, период приема заявок и оглашения результатов не указано.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении 16 глав райгосадминистраций в Днепропетровской области. Распоряжения были обнародованы 30 августа.

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