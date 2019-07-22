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Местные власти должны пройти экзамен: Филатов призвал провести еще одни перевыборы

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Мэр Днепра Борис Филатов в открытом обращении к президенту Владимиру Зеленскому призвал провести досрочные выборы в органы местного самоуправления.

Об этом он сказал журналистам в ходе пресс-конференции.

Борис Филатов призвал провести досрочные местные выборы

Борис Филатов призвал провести досрочные местные выборы

Обозреватель

"Страна требует полного изменения власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие, и это можно сделать только единственным способом – объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему", - сказал он.

По мнению Филатова, выборы должны пройти в ближайшее время и продемонстрировать уровень доверия населения к действующей местной власти.

"Местные советы должны в первую очередь избавиться от криминальных кланов, от дельцов, которые решают в местных советах свои личные, собственные интересы. Поэтому я считаю, что эта инициатива в том числе должна быть поддержана со стороны лидеров местного самоуправления, других мэров городов, председателей объединенных территориальных громад", - заявил Филатов.

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Также он отметил, что необходимо завершить реформу местного самоуправления путем внесения изменений в Конституцию и принятия Кодекса о местном самоуправлении.

Он подчеркнул, что следует передать территориальным общинам экологический контроль и администрирование местных налогов, создать муниципальную полицию, ввести институт избираемых мировых судей, легализировать игорный бизнес и сократить в 2-3 раза количество депутатов местных советов.

Обращение Бориса Филатова к Владимиру Зеленскому

Обращение Бориса Филатова к Владимиру Зеленскому

Обозреватель

Соответствующее письмо мэр подписал в понедельник, в присутствии журналистов.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины признаны состоявшимися.

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Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
Теги
Днепр Выборы 2019 Филатов
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