Местные власти должны пройти экзамен: Филатов призвал провести еще одни перевыборы

Мэр Днепра Борис Филатов в открытом обращении к президенту Владимиру Зеленскому призвал провести досрочные выборы в органы местного самоуправления.

Об этом он сказал журналистам в ходе пресс-конференции.

Борис Филатов призвал провести досрочные местные выборы Обозреватель

"Страна требует полного изменения власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие, и это можно сделать только единственным способом – объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему", - сказал он.

По мнению Филатова, выборы должны пройти в ближайшее время и продемонстрировать уровень доверия населения к действующей местной власти.

"Местные советы должны в первую очередь избавиться от криминальных кланов, от дельцов, которые решают в местных советах свои личные, собственные интересы. Поэтому я считаю, что эта инициатива в том числе должна быть поддержана со стороны лидеров местного самоуправления, других мэров городов, председателей объединенных территориальных громад", - заявил Филатов.

Также он отметил, что необходимо завершить реформу местного самоуправления путем внесения изменений в Конституцию и принятия Кодекса о местном самоуправлении.

Он подчеркнул, что следует передать территориальным общинам экологический контроль и администрирование местных налогов, создать муниципальную полицию, ввести институт избираемых мировых судей, легализировать игорный бизнес и сократить в 2-3 раза количество депутатов местных советов.

Обращение Бориса Филатова к Владимиру Зеленскому Обозреватель

Соответствующее письмо мэр подписал в понедельник, в присутствии журналистов.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины признаны состоявшимися.

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