Местное самоуправление должно учитывать потребности всех социальных групп, - Елена Демишева

Несмотря на ощутимые изменения, которые произошли в Каменском благодаря реформе децентрализации, многие городские проблемы по-прежнему игнорируются.

Представитель партии "Пропозиція" в Каменском, депутат горсовета Елена Демишева уверена, что грамотный анализ позволит учесть потребности всех социальных групп.

"Благодаря реформе децентрализации и активной позиции местного самоуправления, в Каменском за последние годы было реализовано немало полезных проектов. В городе строятся новые детские площадки, скверы, объекты благоустройства. Отремонтировали большинство центральных дорог. Но одновременно с этим десятилетиями остаются нерешенными ряд городских проблем", - говорит Елена Демишева.

Представитель партии "Пропозиція" в Каменском акцентирует внимание на том, что профессиональный подход к данному вопросу позволит не только обеспечить максимально комфортную жизнь горожан, но и сэкономить бюджетные средства.

"Среди актуальных проблем, которые больше всего беспокоят жителей сегодня, следует выделить: ремонты тротуаров и придомовых дорог, фасадов зданий, коммуникаций. И здесь важно правильно расставлять приоритеты, учитывая потребности разных социальных групп. Например, молодым родителям важны близость школы или садика, детская площадка во дворе. Пожилым людям важнее место, где они могут скоротать свой досуг, автомобилистам – качественные дороги. Для всех важны нормальные тротуары и опрятные дворы. И только проведя тщательный анализ потребностей социальных групп, с учетом гендерных нюансов, мы можем выстраивать стратегию: что необходимо делать в первую очередь и где. Только таким способом можно обосновать трату бюджетных средств на те или иные нужды, участки, объекты", - уверена политик.

Депутат отметила, что нередко местное самоуправление принимает необоснованные решения, ориентируясь на личный опыт или выгоду, а не потребности населения.

"Согласитесь, сегодня все мы можем наблюдать определенное смещение приоритетов. Делается это в угоду политическим дивидендам или по другим причинам, я не берусь утверждать. Знаю одно – сегодня на местах востребована рациональная коммунальная политика. Местное самоуправление должно работать на город и его жителей", - говорит Елена Демишева.

Елена Демишева убеждена, что сегодня у города есть все возможности для составления качественной аналитики: это обращения в ЕДС, общественную приемную, а также исполнительные органы местного самоуправления, система местных петиций, статистические данные коммунальных служб и мнение жителей. Все это, в комплексе с изучением реальных нужд каменчан, позволит сделать работу местного самоуправления более эффективной.

"Городу нужна команда настоящих профи. И у нас она есть! Мы предлагаем бюджет правильных приоритетов, в котором будут учтены потребности всех социальных групп. И участие самих каменчан в принятии решений - тоже наш приоритет. Присоединяйтесь к партии "Пропозиція"! Вместе мы сделаем этот город лучше", - призывает депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, "Пропозиція" в Каменском настаивает на безотлагательности запуска полигона и сортировочной линии ТБО.

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