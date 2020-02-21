Мэрия Днепра, а также городской глава Борис Филатов подадут иск против пресс-службы СБУ для защиты своей деловой репутации после системного распространения неправдивой информации.

В этой связи власти города решили провести 21 февраля пресс-конференцию в Интерфакс-Украина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В ней примут участие адвокаты юридической компании "Барристерс" Алексей Шевчук, Константин Глоба, Андрей Левковец, Инна Тецкая и Юлия Белова.

Мэрия Днепра подаст иск против пресс-службы СБУ Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января в мэрии Днепра разоблачили масштабную махинацию по продаже земли по фальшивым документам. Объем выявленных земельных краж равен площади почти 20 футбольных полей. Филатов призвал вмешаться в ситуацию НАБУ, ГБР и Офис генпрокурора.

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