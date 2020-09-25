Мэр Каменского Андрей Белоусов поддержал партию "Пропозиция" на выборах в областной совет

Мэр Каменского Андрей Белоусов поддержал партию "Пропозиция" на местных выборах-2020 в Днепропетровский областной совет.

В свою очередь Глава Днепропетровской облгосадминистрации в 2015-20 годах Валентин Резниченко, который возглавил Днепропетровскую облорганизацию "Пропозиции" и стал первым номером списка в областной совет, выразил свою поддержку мэру Каменского на предстоящих выборах городского головы. Об этом журналисту OBOZREVATEL стало известно на пресс-конференции, которая прошла 25 сентября в Каменском городском совете.

Андрей Белоусов объяснил свою позицию тем, что каменчанам необходимо достойное представительство на областном уровне и именно команда "Пропозиции" во главе с Валентином Резниченко смогут обеспечить дальнейшее развитие города.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши интересы были защищены на уровне области. Я знаю, что в областной совет под номером один от политической партии "Пропозиция" идет Валентин Михайлович Резниченко, который много лет работал губернатором Днепропетровской области и за годы его работы было очень много сделано для нашего города", - рассказал городской голова Каменского.

Белоусов акцентировал, что такие объекты как, к примеру, городской парк Каменского, новый детский садик в Романково, реконструкция спорткомплекса "Прометей" и Дворца тенниса были профинансированы в своё время из областного бюджета и появились благодаря поддержке тогда губернатора области Валентина Резниченко.

"Я всегда мог позвонить Валентину Михайловичу, даже среди ночи, и все важные вопросы для нашего города всегда решались. И сейчас, когда политическая партия "Бджола" не идет в областной совет, мы хотим поддержать в областной совет список от партии "Пропозиция" во главе с Валентином Резниченко для того, чтобы в дальнейшем мы могли обращаться по поводу решения тех проблем, которые на сегодняшний день существуют в нашем городе", - объяснил своё решение Белоусов.

Высказал свою поддержку Андрею Белоусову как кандидату на пост городского головы Каменского от лица партии "Пропозиция" Валентин Резниченко.

"Если каменчане доверят нам свои голоса, то я обещаю, что и дальше мы с мэром Каменского будем работать в полном взаимодействии, как это и было предыдущие пять лет", - подчеркнул Валентин Михайлович.

Андрей Белоусов: "Для меня главное не партии, а люди. И для меня важны люди, которые есть в партии "Пропозиция"

"Для меня важно работать с людьми, которых я знаю. Я хорошо знаю Валентина Резниченко. Когда меня избрали городским головой, он на тот момент уже был губернатором нашей области и пригласил меня на встречу, где у нас был конструктивный разговор о том, что надо и чем помочь городу в его развитии. И течение этих четырех лет я обращался по поводу решения городских вопросов и Валентин Михайлович меня поддерживал. И это для меня важно, работать с таким человеком, зная, что я могу обратиться и всегда буду услышанным, - добавил Андрей Белоусов. - Для меня главное не партии, а люди. И для меня важны люди, которые есть в партии "Пропозиция".

На что Валентин Резниченко ответил, что для его партии в свою очередь важно работать с Андреем Белоусовым как с конструктивным мэром.

"Именно поэтому партия "Пропозиция" решила не выдвигать своего кандидата на пост городского головы Каменского. Нам в первую очередь важна конструктивная работа, а не политическая "засветка", - резюмировал Резниченко.

Валерия Гаркуша, глава политической партии "Пропозиція" в Каменском, которая также присутствовала на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о её отношении к тому, что лидеры партий поддержали друг друга, пояснила, что их партии имеют похожие идеологии и сейчас самое время реализовывать их вместе.

"И партия "Пропозиция", и партия "Бджола" – это две партии местного самоуправления. И совершенно не важно, какого цвета ваши флаги. Нам важно, чтобы территориальные громады развивались и росли. Я неоднократно заявляла о том, что центральная власть не слышит местное самоуправление, а нам здесь жить и нам на местах виднее, какую дорогу отремонтировать и какой фонарь засветить", - сказала Валерия Гаркуша.