Городской голова Днепра Борис Филатов не поддерживает ни одного из кандидатов в депутаты на парламентских выборах.

Он отметил, что в то же время готов сотрудничать со всеми парламентариями. Об этом мэр города заявил в своем видеообращении на YouTube-канале.

Филатов подчеркнул, что в Днепре будет равный доступ и честные конкурентные условия для всех кандидатов на место в Верховной Раде: "Когда политики пытаются навязать свое мнение людям, они забывают, что народ гораздо мудрее и не требует советов или подсказок. Кого выбирать - решать только вам. По разным партийным спискам и в мажоритарных округах в парламент идет немало достойных людей. Я не поддерживаю никого из претендентов, но готов работать со всеми, кому днепряне дадут квоту доверия. Те, кто получит мандат, должны отстаивать захват города и людей. Иначе обвинять придется лишь самих себя. Если вместо вопросов горожан депутат в совете будет заботиться о своем кошельке, я первым расскажу всем об этом", – сказал Филатов.

Среди важных для города вопросов, на которые стоит будет обратить внимание, в частности новоизбранному парламентарию, мэр Днепра назвал аэропорт, метрополитен, объездную дорогу и коллектор на левом берегу.

"Сколько раз мы видели, как получали мандат и сразу же забывали о городе. Каждому следует оценивать по его делам. Подумайте, кто действительно будет "выбивать" от правительства деньги для города, а кто будет класть их себе в карман", – добавил глава города.

Кроме этого, Филатов напомнил, что более месяца назад он первый среди украинских политиков отказался от участия в досрочных парламентских выборах. По словам мэра, он уже имел опыт работы народным депутатом, поэтому ныне любая форма участия в деятельности Верховной Рады – вне его интересах. Глава города сосредоточен на работе именно в Днепре.

Участникам парламентских выборов городской голова пожелал успехов и честной борьбы. Он так же призвал горожан быть внимательными во время предвыборной агитации: "Если кто-то будет прикрываться моим именем - не верьте. У меня нет приоритета ни для кого", – добавил Филатов.

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