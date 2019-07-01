ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Политика

Мэр Днепра не поддержит ни одного из кандидатов в депутаты на выборах

537Читать материал на украинском

Городской голова Днепра Борис Филатов не поддерживает ни одного из кандидатов в депутаты на парламентских выборах.

Он отметил, что в то же время готов сотрудничать со всеми парламентариями. Об этом мэр города заявил в своем видеообращении на YouTube-канале.

Филатов подчеркнул, что в Днепре будет равный доступ и честные конкурентные условия для всех кандидатов на место в Верховной Раде: "Когда политики пытаются навязать свое мнение людям, они забывают, что народ гораздо мудрее и не требует советов или подсказок. Кого выбирать - решать только вам. По разным партийным спискам и в мажоритарных округах в парламент идет немало достойных людей. Я не поддерживаю никого из претендентов, но готов работать со всеми, кому днепряне дадут квоту доверия. Те, кто получит мандат, должны отстаивать захват города и людей. Иначе обвинять придется лишь самих себя. Если вместо вопросов горожан депутат в совете будет заботиться о своем кошельке, я первым расскажу всем об этом", – сказал Филатов.

Мэр Днепра не поддержит ни одного из кандидатов в депутаты на выборах

Среди важных для города вопросов, на которые стоит будет обратить внимание, в частности новоизбранному парламентарию, мэр Днепра назвал аэропорт, метрополитен, объездную дорогу и коллектор на левом берегу.

Новости
Выборы в Раду: украинцы назвали партии, за которые готовы проголосовать

"Сколько раз мы видели, как получали мандат и сразу же забывали о городе. Каждому следует оценивать по его делам. Подумайте, кто действительно будет "выбивать" от правительства деньги для города, а кто будет класть их себе в карман", – добавил глава города.

Кроме этого, Филатов напомнил, что более месяца назад он первый среди украинских политиков отказался от участия в досрочных парламентских выборах. По словам мэра, он уже имел опыт работы народным депутатом, поэтому ныне любая форма участия в деятельности Верховной Рады – вне его интересах. Глава города сосредоточен на работе именно в Днепре.

Новости
Звездный "бум" в Раде: кто из шоу-бизнеса пошел в политику и что о них известно

Участникам парламентских выборов городской голова пожелал успехов и честной борьбы. Он так же призвал горожан быть внимательными во время предвыборной агитации: "Если кто-то будет прикрываться моим именем - не верьте. У меня нет приоритета ни для кого", – добавил Филатов.

Новости
Городская власть "беспечится": Филатов пообещал решить проблему эксцентричной пользовательницы Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Днепра Борис Филатов раскрыл главный секрет похудения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Борис Филатов
Место
УкраинаДнепр
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Андреев Андрей
Андреев Андрей
А шо случилось? До этого знатно облизывал Потроха,а сейчас шо?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel