Городской голова Днепра Борис Филатов сделал неутешительный прогноз по поводу финансового положения Министерства здравоохранения Украины в ближайшем будущем.

Мэр отметил, что субвенции на здравоохранение в государственном бюджете заложены только на первый квартал 2020 года. На своей странице в Facebook он обратился к главе Минздрава Зоряне Скалецкой с напоминанием, что к завершению карантина деньги на медицину по всей стране будут потрачены.

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"Напоминаю министру здравоохранения, закрывшейся на две недели на обсервацию в Новых Санжарах, что к тому моменту, как она оттуда выйдет, как раз закончатся деньги у ВСЕГО здравоохранения в стране. Не забывайте, что вы заложили в госбюджете субвенцию на здравоохранение только на первый квартал 2020 года. И всё. В конце прошлого года я и другие мэры орали об этом ором на Кабмине. Но вы же самые умные, слышите только голоса у себя в голове. И от этого п*здеца вы не спрячетесь даже на карантин", – заявил Филатов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что городской голова Днепра Борис Филатов прокомментировал ситуацию с возвращением украинцев из Уханя. Мэр заступился за народ и обвинил во всем украинскую власть.

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