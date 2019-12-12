Медицину нужно мерять не в койко-местах, а в оказанных пациентам услугах – советник премьера Юрий Голик

С 2020 года медицинская система будет работать по новым правилам. Вместо субвенций из бюджета на пустые койко-места врачи и медучреждения будут получать средства за реально оказанные услуги пациентам, а больницы смогут самостоятельно распоряжаться ресурсами.

Об этом в интервью украинским СМИ рассказал советник премьер-министра Юрий Голик.

"Медицину все время меряли в деньгах. Субвенцией из госбюджета, условно, 2 млрд грн. Эта субвенция считалась в зависимости от койко-мест. Если вы зайдете в любую больницу ночью, то вы увидите, что в табеле эти места будут заполнены, а в реальности там пациентов не будет. Это дикая неэффективность использования средств", - поясняет Голик.

Юрий Голик Гордон

При таких условиях ни один главврач не заинтересован в развитии больницы. Его официальный доход не привязан к результатам труда. В то же время во всем мире действует принцип "деньги ходят за пациентом". Именно такой будет новая система медобслуживания в стране.

"Это означает, что с 1 апреля Национальная служба здоровья, которая уже создана, вводит принцип — деньги будут ходить не через субвенцию, а они будут ходить через Службу, которая заключает договоры с каждой больницей. В свою очередь, каждая больница заключает договоры со своими пациентами", - рассказал советник премьера.

При такой системе есть утвержденный государством список бесплатных и платных услуг.

"Каждая больница заинтересована в том, чтобы оказать таких услуг как можно больше. Услуг, а не койко-мест! Условно, каждый врач заинтересован в том, чтобы закрыть договор с пациентом и получить от Службы деньги за оказанную услугу", - уточняет Голик.

Еще одним новшеством станет автономность больниц. Они смогут распоряжаться излишками средств и использовать их на то, что действительно необходимо – термоизоляцию здания, повышение энергоэффективности, покупку оборудования, строительство новых корпусов.

Новая система медобслуживания будет запущена уже с апреля 2020 года. По словам Голика, любая реформа – это неизбежные сложности. "Но то, что потом она приводит к положительным результатам – это несомненно", - убежден советник премьер-министра.

Ранее Юрий Голик сообщал, что с 2020 года ремонт и строительство дорог в Украине будут контролировать независимые международные компании. Первым подобным проектом станет трасса H-08 Борисполь – Днепр – Запорожье - Мариуполь.

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