Марина Саранча: 'Выбирая 'Пропозицію', вы голосуете за комфорт своего дома и города'

Партия "Пропозиція" в Каменском включила в свою программу необходимость проведения капитальных ремонтов жилых домов. У команды города есть четкий план и понимание, как это сделать, используя возможности городского бюджета.

Кандидат в депутаты Каменского горсовета от партии "Пропозиція", активный депутат текущего созыва Марина Саранча рассказала о ряде актуальных проблем, которые нужно решать в многоэтажках левого берега уже сегодня.

"Жилой фонд моего родного левого берега стареет, следовательно, в домах все больше проявляются серьезные проблемы. Среди основных из них можно назвать пришедшие в негодность кровли, коммуникации водоснабжения/водоотведения, отопления, ливневые отводы с крыш. Кроме того, в большинстве домов остается актуальной замена окон лестничных площадок на современные металлопластиковые. За последний год в левобережных домах такая замена выполнена в четырех подъездах, но здесь важно отметить, что депутатом текущего созыва я являюсь чуть более полугода. Но начало уже положено! Пришло время решать эту задачу комплексно", – говорит кандидат в депутаты от партии "Пропозиція".

Марина Саранча уверена, что любые ремонты жилого фонда важно проводить профессионально и последовательно. Сделав что-то одно, но при этом забыв о другом, можно выбросить бюджетные деньги. Таких примеров в нашем городе сегодня множество.

"Я настаиваю, что приступать, например, к ремонту подъездов, необходимо только после ремонта крыш и замены окон, иначе весь ремонт продержится лишь до первого ливня, так как потоки дождевой воды смоют не только побелку на стенах, но и уничтожат покраску. При любых подобных работах важна логическая последовательность действий и профессиональный подход, иначе мы тратим деньги впустую", – отмечает Марина Саранча.

Депутат также акцентирует внимание на изношенности коммуникаций, из-за которых горожане получают отвратительного качества воду, а конструкции жилых домов разрушаются.

"Сегодня из-за старых ржавых труб значительно ухудшается качество воды, которая в конечном счете попадает к нам в квартиры. Тогда за что мы платим деньги?! За техническую воду как за питьевую? Местное самоуправление обязано гарантировать качество воды, которую получают жители. Предприятие "Горводоканал" – хоть областного подчинения, хоть городского – оно коммунальное. Кроме того, регулярные порывы труб в подвалах домов разрушают фундамент зданий. Все взаимосвязано, и решать эти проблемы необходимо комплексно и поэтапно", – убеждена кандидат.

Марина Саранча знает, что в нынешней непростой экономической ситуации перекладывать капитальные ремонты жилых домов на людей просто невозможно, да и вообще преступно. Для их проведения необходимо задействовать соответствующие программы и возможности бюджетов:

"Я категорически против того, чтобы подобные ремонты перекладывались на плечи жителей левого берега. Эти расходы должны и могут финансироваться из бюджета города и области. Мы платим налоги и имеем право на достойную жизнь в наших домах. И неважно, кто обслуживает дома – частный управитель, коммунальное предприятие, ОСМД или ЖСК. Подход к ремонтам должен быть справедливым. Отмечу, что я перечислила далеко не все проблемы, накопившиеся в наших домах за долгое время. Именно поэтому мы с коллегами из партии "Пропозиція" создали программу, которую планируем последовательно воплотить в жизнь. Помните: выбирая "Пропозицію", вы голосуете за комфорт своего дома и города", – подчеркнула кандидат в депутаты Каменского горсовета.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лидеры партии "Пропозиція" Борис Филатов и Валентин Резниченко встретились с каменчанами.