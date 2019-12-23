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23 декабря • обновлено в 11:42
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/ Политика

"Мальчики на самокатах грохнули развитие регионов", – Филатов

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Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в Украине "ставят в очередь" за бюджетными деньгами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Кто знает, тот поймёт. В двух словах, это происходит тогда, когда госбюджет съезжает в “красное” и не в состоянии выполнять одновременно все обязательства. Тогда всех ставят в очередь”, – заявил мэр Днепра.

Филатов отметил, что местное самоуправление это коснется лишь в части Госфонда регионального развития, но неизвестно, что за этим последует.

“Хотя и так не сладко. Соцэконом на территории эти мальчики на самокатах уже грохнули, ДФРР – становитесь в очередь за деньгами. По всей стране остановлены сотни строек: больницы, школы, детские сады, которые местное самоуправление делало совместно с госбюджетом или за его счёт”, – отметил Филатов.

Также мэр Днепра опубликовал документ, о котором идет речь.

"Мальчики на самокатах грохнули развитие регионов", – Филатов
"Мальчики на самокатах грохнули развитие регионов", – Филатов

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
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