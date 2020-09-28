Люди 'Пропозиції': Олег Волощенко

Партия "Пропозиція" в Каменском объединила не только специалистов в сферах местного самоуправления, медицины, образования и ЖКХ. Важной частью команды являются представители культуры.

Каменчанин Олег Волощенко, сыгравший в недавно вышедшем на большие экраны фильме "Тарас. Возвращение", также присоединился к команде "Пропозиції". 25 сентября вместе с коллегами по цеху он презентовал картину на родине и рассказал, почему решился резко сменить род деятельности и уйти в политику.

"Я могу много рассказывать, что сегодня происходит в кинематографе, театральной среде, в культуре в целом. Если бы не определенные усилия некоторых людей, многие театры в Украине и в городе, в частности, уже были бы закрыты. А некоторые кинопродакшены в Украине просто уже не запустятся. Если все думают, что культура — это нечто второстепенное, то они ошибаются. Культура — это основа, на которую нанизывается все остальное. Ценности человека не в том, сколько он колбасы съест в течение жизни, а в том, что он дал этому миру, что он в нем произвел, создал и оставил. Там, где культура на втором месте, придется выискивать деньги на здравоохранение, потому что люди без культуры болеют. Все, что мы делаем, — это эквивалент культуры. Есть такая фраза: "талантливый человек талантлив во всем", поэтому я думаю, что смогу свои опыт, знания и профессионализм перевести в другую сферу деятельности. Просто сидеть и заниматься срачем в соцсетях — я этого никогда не делал и не буду делать. И молча наблюдать за этим апофеозом абсурда и наглости не стану. Просто иди и делай! Все. Это моя позиция", — сказал Олег Волощенко.

Своими мыслями о роли культурной сферы поделилась и глава партии "Пропозиція" в Каменском, кандидат в депутаты облсовета Валерия Гаркуша.

"Когда из-за Covid-19 в стране начался карантин, а бюджетные сферы начали трещать по швам, мы с вами увидели четко: первые, кто пострадал, — это культура и искусство. Именно эти сферы центральная власть посчитала чем-то второстепенным, не нужными обществу. Никто не разбирался, не искал путей выхода из сложившейся ситуации, и все мы помним, к какому эффекту разорвавшейся бомбы это привело. Для того чтобы всецело развивать нашу страну, наши города, территориальные громады, мы должны обращать внимание и на сферу культуры. Олег Волощенко является заслуженным артистом Украины, он наш земляк и гордость Каменского. Посмотрите, как каждый город, каждая страна гордятся своими гражданами: спортсменами, учеными, деятелями культуры. Каменское, например, до сих пор носится с Брежневым, потому что для города он — знаковая личность. Мы ставим Назарбаеву бюст, потому что он учился здесь. И я считаю, что Олег Волощенко тоже знаковый для нашего города человек. Наш театр прекрасен, его постановки восхитительны, и особенно приятно, что такие талантливые люди, как Олег, сегодня в нашей команде. Культура для города имеет большое значение. В немалой степени от нее зависит все остальное, поэтому сегодня люди "Пропозиції" — это не только профессионалы в жилищно-коммунальном хозяйстве, не только специалисты местного самоуправления, это еще и люди культуры. И это правильно!" — подчеркнула кандидат в депутаты областного совета.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ряды партии "Пропозиція" в Каменском пополнил Геннадий Максютенко.