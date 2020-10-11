Лидеры партии 'Пропозиція' Борис Филатов и Валентин Резниченко встретились с каменчанами

В субботу, 10 октября, Каменское посетили лидеры партии "Пропозиція" Борис Филатов и Валентин Резниченко.

Жители города смогли увидеть команду в полном составе: кандидатов, которые идут в городской совет под №14, и кандидатов в областной совет, которые будут баллотироваться под №3.

Борис Филатов и Валентин Резниченко ответили на наиболее актуальные и наболевшие вопросы, а также призвали каменчан поддержать партию местного самоуправления "Пропозиція" на выборах в местные советы 25 октября. Именно от результатов этого голосования во многом зависит будущее страны.

Мэр Днепра был вынужден выступать в защитных очках, потому что на днях на одной из встреч на него было совершено нападение с использованием нашатырного спирта. Так сегодня конкуренты реагируют на растущую популярность партии "Пропозиція". К счастью, в Каменском встреча прошла спокойно.

"Здравствуйте, дорогие земляки! Сегодня я выступаю в очках не потому, что плохо вижу вас, а чтобы просто остаться с глазами. Если вы следите за избирательным процессом, то видите, насколько нынешняя кампания грязная. Сволочи, которые высасывали соки из наших городов, прихвостни Коломойского и вся эта падаль бесятся от бессилия. Мне жалко свои глаза, и я хочу увидеть тот день, когда зеленая падаль будет бежать из нашей страны", – обратился к каменчанам Борис Филатов.

Лидер партии "Пропозиція" рассказал о своем визите в Каменское:

"Почему я приехал к вам в город? Ситуация очень простая. Сегодня я здесь не как мэр областного центра, не как лидер общенациональной партии "Пропозиція", которая объединила местное самоуправление по всей стране. Я приехал как ваш земляк. Приехал попросить о помощи. Помощь очень простая: пожалуйста, пойдите 25 числа и проголосуйте за партию местного самоуправления. Я дружу и поддерживаю своего коллегу Андрея Белоусова. У нас нет в Каменском другого мэра, кроме Белоусова. Это наш кандидат! Поэтому у нас очень большая просьба: поддержите нашу команду в горсовет и, самое главное, в областной совет – ту команду, которую возглавляет Валентин Резниченко. Валик – мой очень близкий друг. У нас с ним были разные отношения, но он самый эффективный губернатор за всю историю существования независимой Украины. Он очень много сделал как для Днепра, так и для Каменского. И очень важно, чтобы и Днепр, и Каменское были представлены в областном совете надлежащим образом. Я бы очень не хотел, чтобы там нами командовали либо "зеленые", либо криворожские с павлоградскими. Поэтому очень большая просьба: давайте объединим усилия! Наша партия – "Пропозиція", наш мэр – Белоусов, наших кандидатов в облсовет ведет Валентин Резниченко. А кто проголосует за майбутнє Коломойского – будет моим личным врагом", – подчеркнул Борис Филатов.

Валентин Резниченко отмечает, что главным приоритетом команды ДнепрОГА всегда был результат.

"Я помню 2015-й год, когда здесь, по моему мнению, был заросший пустырь. Может, формально это и называлось парком, но таковым это место не было. А потом здесь появился настоящий парк, следом за ним – стадион "Надія", потом спортклуб "Прометей", которым сегодня может гордиться Каменское и вся Днепропетровская область. Мы мало показывали эти достижения по телевизору. Не вещали с экранов и бордов, что это сделали мы. Мы не обещали вам ничего заранее и просто делали свое дело. А теперь я вас очень прошу: поддержите нас. Сегодня украинская политика — это грязь и попытки как можно громче перекричать друг друга. Я же вам обещаю, что мы будем молча и спокойно делать свое дело. Я очень уважаю Андрея Белоусова, с которым мы очень много сделали здесь и, надеюсь, еще много сделаем. Поддержите нас – №3 – в облсовет и №14 – в городской. И я уверен, что у нас в Каменском появится столько же, а может, и больше проектов, которыми мы будем вместе с вами гордиться", – призвал Валентин Резниченко.

Лидер партии "Пропозиція" в Каменском, кандидат в депутаты облсовета Валерия Гаркуша уверена, что каменчане поддержат партию "Пропозиція". Ведь все, кто вошел в состав партии местного самоуправления, – знакомые горожанам люди. В первую очередь – своими делами.

"Люди "Пропозиції" в Каменском – это ваши соседи, это люди, которые живут в одних с вами домах. Они знают ваши проблемы, и самое главное – смогут их решить. Поверьте нам, потому что мы знаем, что делаем. Мы – местная партия, и только с вашей поддержкой у нас все получится. Я проработала в местном самоуправлении многие годы и, как никто другой, знаю, насколько важно, чтобы оно было сильным. Хватит сверху диктовать нам, что делать! Мы должны сами решать, какую дорогу отремонтировать, какие улицы и дворы осветить, какие объекты нам строить. Партия "Пропозиція" дает ответы на все вопросы, которые я сама себе задавала, работая в местном самоуправлении. Сегодня я вижу, что мы – сила, с которой уже считается Киев. Местные жители поддерживают нас, потому что нас знают. Посмотри на всех – выбирай "Пропозицію", – призвала Валерия Гаркуша.

Говорит кандидат в депутаты областного совета Ирина Кучер:

"Я живу в этом городе, и не собираюсь никуда уезжать. Я хочу, чтобы Каменское развивалось и становилось комфортным, современным городом. Многие знают мою работу в социальном направлении. Эту сферу, наравне с экологией, я собираюсь отстаивать как депутат областного совета".

К каменчанам обратилась кандидат в депутаты городского совета Елена Демишева:

"Мы всегда были с вами рядом, так это будет и в будущем. Сегодня, благодаря децентрализации и большим возможностям местных бюджетов, в нашем городе реализовано немало хороших вещей. Каменское уже выглядит более благоустроенным, все это нельзя останавливать. Мы должны продолжить начатое, и обязательно сделаем это с вашей поддержкой".

Каменчане поделились впечатлениями от встречи с лидерами и кандидатами партии "Пропозиція":

Денис Анохин:

"Я буду голосовать только за "Пропозицію", потому что они – жители нашего города. Это люди нашего окружения, которые знают, где они живут и что действительно нужно Каменскому. Хоть партия и новая, но вошедшие в нее люди всем известны. Они профессионалы, люди дела, поэтому призываю всех их поддержать. Ребята, все очень просто: это – наш город, это – наши люди, а каменчане голосуют за своих".

Любовь Шеремет:

"Я буду поддерживать только эту партию на выборах, потому что мне она очень интересна. Я надеюсь, что у нас партия "Пропозиція" будет работать конкретно для людей. Если обращается человек, они будут отвечать. Выбранный депутат будет выходить к людям и общаться с ними, а не ставить вместо себя заместителей или помощников. Я чувствую, что "Пропозиція" — это партия настоящих людей, которые действительно будут отстаивать наши интересы".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что партия "Пропозиція" в Каменском организовала тренинг для молодежи.