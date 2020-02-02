"Купи себе мозги!" Заммэра Днепра ответил нардепу, посоветовавшему продать собаку ради коммуналки

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко прокомментировал слова народного депутата Евгения Брагара, который советовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Михаил Лысенко сделал предположение о том, что могут советовать депутаты местных советов, если такие высказывания позволяют себе депутаты Верховной Рады. Соответствующий видеоролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Если депутаты Верховной Рады позволяют себе такое, страшно представить, что могут посоветовать местные: продать почку, чтобы сделать разметку на дороге или снять золотую коронку, чтобы спилить деревья во дворе?" - риторические спросил он.

Кроме этого, Михаил Лысенко посоветовал Евгению Брагару сходить в магазин АТБ и купить себе говяжьи мозги.

"Уважаемому Евгению Брагару я советую сходить в магазин АТБ и купить себе мозги говяжьи. Там сейчас на них скидка", - сказал заместитель мэра.

Михаил Лысенко Gazeta.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар в эфире телеканала "112 Украина" посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей. Затем он пытался оправдаться тем, что он новичок в политике и не имеет опыта общения с массами.

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