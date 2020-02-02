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2 февраля • обновлено в 13:07
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"Купи себе мозги!" Заммэра Днепра ответил нардепу, посоветовавшему продать собаку ради коммуналки

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Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко прокомментировал слова народного депутата Евгения Брагара, который советовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Михаил Лысенко сделал предположение о том, что могут советовать депутаты местных советов, если такие высказывания позволяют себе депутаты Верховной Рады. Соответствующий видеоролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Если депутаты Верховной Рады позволяют себе такое, страшно представить, что могут посоветовать местные: продать почку, чтобы сделать разметку на дороге или снять золотую коронку, чтобы спилить деревья во дворе?" - риторические спросил он.

Кроме этого, Михаил Лысенко посоветовал Евгению Брагару сходить в магазин АТБ и купить себе говяжьи мозги.

"Уважаемому Евгению Брагару я советую сходить в магазин АТБ и купить себе мозги говяжьи. Там сейчас на них скидка", - сказал заместитель мэра.

Михаил Лысенко

Михаил Лысенко

Gazeta.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар в эфире телеканала "112 Украина" посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей. Затем он пытался оправдаться тем, что он новичок в политике и не имеет опыта общения с массами.

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Украина Днепр
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