Краснова раскритиковали за предложения по развитию медицины в городе

Во время визита в Днепр министра здравоохранения Максима Степанова кандидат в мэры города Загид Краснов на одной из плановых встреч министра с медицинскими работниками выступил со своими инициативами по распределению местного бюджета.

Как пишет издание "Наше місто", министр здравоохранения Максим Степанов посетил Днепр во вторник, 10 ноября. На его встречи с медработниками присутствовал и Загид Краснов.

Кандидат в мэры Днепра от "Гражданской силы" озвучил министру свои планы и предложения по развитию медицины в городе. В частности, Загид Краснов предложил из денег города и области оплатить те расходы, которые должно покрывать государство.

Кроме того, вместо парков, скверов и мероприятий по благоустройству города, Краснов предлагает потратить деньги днепрян на статьи, которые должны были финансироваться Национальной службой здоровья Украины.

Краснов к тому же предложил горожанам самим платить за медицинскую страховку.