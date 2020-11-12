Краснов предложил освободить ТРЦ, ночные клубы и развлекательные заведения от земельного налога

В Днепре политик с криминальным прошлым Загид Краснов заявил, что владельцев крупных торговых центров, ресторанов и ночных клубов нужно освободить от земельного налога.

Об этом написало местное издание "Наш город", отметив, что сам Краснов является владельцем ночного клуба.

Налог за пользование городской землей, который платят все предприятия и организации — один из ключевых источников наполнения бюджета Днепра. За счет этих средств ведутся ремонты дорог, школ, садиков, больниц, а также выполняются многие другие работы по благоустройству в городе. По сути, пишет издание, Краснов предлагает урезать ремонты в школах, садиках и больницах, и за счет этого поддержать владельцев крупных торговых комплексов и развлекательных заведений.

Известно, что сам политик является владельцем ночного клуба и, по данным из достоверных источников, связан еще с целым рядом развлекательных заведений в городе, многие из которых имеют крайне неоднозначную репутацию. Как считают обозреватели, в предложении Краснова очевиден и персональный интерес, и интересы его покровителей из днепровской мафии, которой принадлежит в городе немало крупных объектов торговой и развлекательной сферы.