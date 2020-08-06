Корбан заявил об обысках у него дома и в офисах

Мирослав Семенюк Политика 16:00, 6.08.2020 Обновлено: 16:29, 6.08.2020

В Днепре правоохранители проводят обыски в доме бизнесмена Геннадия Корбана, а также в офисах его компаний.

Как сообщил "Стране" сам Корбан, к нему приехали сотрудники налоговой службы и СБУ.

"С чем и какими документами, я так и не понял. Они уже два месяца сидят в Днепре. Обыски по горсовету, по моим бизнес-партнерам, по всем связанным и несвязанным лицам. Дежавю", – рассказал он.

По словам Корбана, как только он начинает заниматься политпроектами, появляются правоохранители в масках.

Корбан является близким соратником мэра Днепра Филатова, который вместе с другими мэрами создал партию "Пропозиція".

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 октября 2015 года в Днепре сотрудники "Альфы" на бронеавтомобилях "Кугуар" окружили кварталы, где жил Геннадий Корбан. Его задержали и доставили в Киев.

15 марта 2016 года Корбан был отпущен под домашний арест.

В начале июля 2019 года Геннадий Корбан выиграл в ЕСПЧ дело против Украины. Суд признал нарушение прав политика, в том числе, его участие в затяжном ночном заседании суда после перенесенной операции.

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Днепр Политика

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