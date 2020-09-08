Команда партии "Пропозиція" растет с каждым днем

В Киеве состоялся VI Съезд партии "Пропозиція". В нем приняли участие и делегаты от Каменского: Валерия Гаркуша, Дмитрий Маханько и Марина Саранча.

На форуме были утверждены программа партии, ее Манифест, а также принято уверенное решение – "Пропозиція" идет на выборы в местные советы, которые состоятся 25 октября.

Мэр Днепра Борис Филатов поделился еще одной важной для Днепропетровской области информацией. Экс-губернатор Днепропетровщины Валентин Резниченко вступил в ряды политической партии "Пропозиція", став первым номером списка в областной совет.

Глава политической партии "Пропозиція" в Каменском Валерия Гаркуша делится впечатлениями о встрече с коллегами и решении Валентина Резниченко :

"Самый эффективный за время независимости Украины губернатор Днепропетровщины принял решение присоединиться к партии "Пропозиція". И уже это говорит о многом. Именно благодаря Валентину Резниченко Каменское сегодня имеет реконструированный центральный парк, современный детский сад в Романково, потрясающий стадион "Надія", обновленный спортивный комплекс "Прометей" и многое другое. Такая поддержка от области за прошедшие пять лет – яркий пример децентрализации, наглядно демонстрирующий возврат налогов и воплощение этих средств в строительстве новых инфраструктурных объектов", – говорит Валерия Валериевна.

Валерия Гаркуша верит в успех партии местного самоуправления и победу "Пропозиції" на грядущих выборах:

"Мои собственные впечатления от съезда: я в восторге! Быть рядом с единомышленниками и чувствовать, что тебя слышат, понимают с полуслова - бесценно. Сегодня множество проблем городов по всей Украине, по сути, одинаково. Не только Каменское сталкивается с трудностями. Я неоднократно говорила и в публичном поле, и лично депутатам Верховной Рады, что отсутствие вертикальной коммуникации – огромная проблема. Города не слышат на киевском олимпе. С ними не советуются по поводу территориального деления, не прислушиваются к проблемам, которые можно решить только на государственном уровне. Но после такой конструктивной встречи единомышленников я почувствовала, что изменения возможны. Такую силу уже невозможно игнорировать, нельзя не заметить, не получится скрыть. Сегодня к партии "Пропозиція" присоединяются все больше людей. Я верю, что с такой командой местное самоуправление будет укрепляться, а чем сильнее города, поселки и села, тем крепче Украина. У нас нет одного лидера, царя, вождя... Есть диалог, конструктив, профессионализм, ум. Это тот формат, который до сих пор никто не строил, о нем только говорили, а вот оказалось - возможно. Вдохновлена, заряжена позитивом, горжусь новыми знакомыми. Как никогда верю в успех, успех "Пропозиції". В успех Украины", – подчеркнула Валерия Гаркуша.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что городские головы, которые входят в состав политической партии "Пропозиція", имеют самые высокие показатели выполненных обещаний.