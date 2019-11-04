Как Олейник продолжает контролировать Днепропетровскую область

Несмотря на назначение Александра Бондаренко новым главой Днепропетровщины, реальное влияние над регионом по-прежнему осталось в руках бывшего первого замглавы Днепропетровской ОГА Святослава Олейника.

Об этом говорится в статье журналиста Олега Зинченко для "РБК-Украина". Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Днепропетровской ОГА в ходе своего визита в область 14 сентября. Им стал бизнесмен из Харькова Александр Бондаренко, совершенно новый человек в области.

Святослав Олейник "РБК-Украина"

Как писали СМИ, на кресло главы Днепропетровской области также рассматривался Святослав Олейник, ранее работавший первым замглавы Днепропетровской ОГА. Олейник якобы должен был заменить и.о. главы области Дмитрия Батуру.

Впрочем, люди близкие к ОГА утверждают, что Батура был руководителем только номинальным. Всем якобы руководил Святослав Олейник в кооперации с депутатами Верховной Рады от "Слуги народа" – Сергеем Севериным, Владиславом Бородиным и Сергеем Демченко.

Сейчас эта "четверка" ни на шаг не отходит от новоназначенного главы ОГА, о чем свидетельствует даже информация на сайте Днепропетровской областной администрации.

Бондаренко инспектирует дорогу с Герасименко "РБК-Украина"

На этом фото рядом с новоназначенным главой ОГА (слева) инспектирует дорогу, которую делает компания Олейника и его сподвижников УПС, его нынешний советник Иван Герасименко (второй слева), который является юристом, руководителем компании Investment Service Ukraine, афиллированной со Святославом Олейником, видимо, приставленным присматривать за "новичком". Тем временем, пока Александр Бондаренко разбирается в делах, команда Олейника продолжает фактически руководить областью.

Олейник и его личные "слуги народа"

Имя Святослава Олейника, бывшего заместителя главы Днепропетровской области Игоря Коломойского, известно далеко не благодаря его менеджерским талантам и даже не из-за его политической гибкости (бывший прокурор Днепра успел побывать в лагерях всего политического спектра – Партия регионов, "Батьківщина", "Відродження"). За Олейником тянется длинный шлейф коррупционных историй.

Аффилированные с Олейником структуры в последние годы получили множество государственных заказов на строительство и ремонт объектов инфраструктуры области – школы, парки, детские садики, дороги, спортивные сооружения. Нынешние депутаты от "Слуги народа", а фактически "люди Олейника" – Владислав Бородин, Сергей Северин и Сергей Демченко, также были заняты в его сделках.

Как писали СМИ, в 2014-2017 годах строительный холдинг Олейника активно получал подряды в Днепропетровской области, однако, по сути, ни один объект не смог достроить до конца. В список незавершенных объектов строительства входят зал игровых видов спорта рядом со стадионом "Трудовые резервы" в Днепре (в 2017 году Олейник получил на этот проект 250 млн грн из государственного бюджета, но зал так и не был достроен), парк, школа и ДЮСШ в Синельниково, школа в Межевой, детский садик в Илларионово. При том, что другие подрядчики по похожим проектам уже давно сдали все объекты в эксплуатацию.

Недостроенный компаниями Олейника зал игровых видов спорта возле стадиона "Трудовые резервы" в Днепре "РБК-Украина"

Школа в Синельниково. Работы начаты в 2017 году и до сих пор не закончены "РБК-Украина"

Еще один долгострой "имени Олейника" - школа в Межевой. Строительные работы до сих пор не закончены "РБК-Украина"

Детский садик в формате сот в Илларионово. Его строительство компания Олейника начала еще в 2017 году "РБК-Украина"

Но наиболее громкий скандал случился со строительством дорог Днепр – Запорожье и Днепр – Пятихатки. В целом эти трассы довольно качественные. Но точно не на тех участках, которые строила компания Олейника УПС. Асфальт на них настолько быстро пришел в негодность, что уже в августе 2019 года Служба автомобильных дорог Днепропетровской области потребовала отремонтировать обе дороги по гарантии.

Дорога, которую строила компания УПС, уже через год после сдачи в эксплуатацию "РБК-Украина"

Дорога, которую строила компания УПС, уже через год после сдачи в эксплуатацию "РБК-Украина"

В 2014 году Олейник лично разоблачил компанию УПС в махинациях с тендерами на сумму более 2 млрд гривен. Были обнародованы схемы, по которым эта компания якобы отмывала деньги на фиктивном строительстве дорог, присваивая до половины выделенных из бюджета денег.

Тогда владелец компании УПС Тарас Палий, сын бывшего главы облавтодора, даже угодил за решетку. Но уже через год был досрочно освобожден. Адвокаты при согласии прокуроров (Олейник, напомним, работал в свое время прокурором Днепра) добились не только освобождения Палия, но и уменьшения суммы ущерба от его деятельности, скостив сумму с нескольких миллионов до пары сотен тысяч.

С этого момента начинается новая история компании УПС. И связана он с "изобличителем" Олейником. Говоря на более понятном для деятелей такого рода языке, произошел "наезд и отжим".

В последствии именно вокруг этой компании Олейник выстроил целую цепочку из строительных фирм – "Гремко", "Спецдоррембуд", СПМК-78 и других, которые формально даже вели некие строительные работы. При том, что под этими компаниями было учреждено еще с десяток постоянно меняющихся юридических лиц.

Но для начала у компании УПС сменился собственник. Ее владелицей стала Ирина Гузан, которая ранее работала в организации Олейника "Україна майбутнього". Дела компании стремительно пошли вверх, по всей видимости, за счет компенсаций из бюджета и регулярно выигрываемых тендеров.

Вскоре формальным владельцем компании стал помощник Олейника, нынешний парламентарий от "Слуги народа" Владислав Бородин, а в ее менеджменте появился еще Сергей Северин, отвечавший с позиции заместителя главы облсовета по финансам и экономике за бесперебойное выделение денег из бюджета на эту компанию УПС. Юридическую защиту нового "проекта" Олейника предоставлял третий из "слуг" в парламенте, бывший адвокат Сергей Демченко.

К слову, каждый из соратников Олейника – личности тоже незаурядные. Например, Северин работал помощником Святослава Олейника еще со времен его принадлежности к "Батьківщині", занимал должность советника главы ОГА и директора департамента информдеятельности в то время, когда Олейник был вице-главой ОГА. Оба состояли в одной партии "Відродження" и выдвигались от нее кандидатами в депутаты облсовета.

В Днепре хорошо помнят скандал, в котором была замешана фирма "Ніколь Індастрі", где Северин был руководителем. Эта фирма в 2015 году укладывала плитку в центре Днепра. Новое покрытие тогда назвали "развитием европейской инфраструктуры", а в реальной жизни тендер на работы стоимостью 3,7 млн грн не провели.

Еще один нынешний представитель Олейника в парламенте, Владислав Бородин, в 2015 году был избран депутатом Днепропетровского областного совета от партии "Укроп", и уже давно известен в области "схемами" с песком. Бородин использовался Олейником в основном как номинальный владелец компаний.

И, наконец, юрист Сергей Демченко, который участвует во всех проектах Олейника, – в свое время был депутатом Днепровского горсовета от олейниковской партии "Україна майбутнього" и сопровождал все процессы, которые вела эта "великолепная четверка", включая выделение денег из бюджета Днепра на компании и фирмы Олейника.

Именно Демченко мог быть автором схемы по отжиму компании Днепрспецкоммунтранс, вывозящей мусор в Днепре. После местных выборов 2015 года Олейник установил контроль над этой компанией, пообещав прежним собственникам продление договора на вывоз мусора с Днепром и увеличение тарифа.

Расчет Олейника, по всей видимости, был на шантаж мэрии Днепра, однако он не удался и компанию неудавшегося "мусорного барона" Олейника выкинули из Днепра, хотя для этого Днепру пришлось пережить два месяца утопания в кучах мусора из-за того, что Олейник, Северин, Бородин и Демченко саботировали его вывоз.

А где миллиард?

Летом 2017 года Олейник начал работать с "Укравтодором". Для этого он якобы пролоббировал назначение главой областного автодора своего человека – Геннадия Немогу. Тогда же компания УПС получила заказ на строительство участков трассы Днепр – Запорожье (450 млн грн) и Днепр – Пятихатки (150 млн грн). Работы были завершены летом 2018 года. Дороги "выстояли" год.

Экспертиза специализированной структуры "Укравтодора" "Дорожного контроля качества" пришла к выводу, что дорожное покрытие начало разрушаться и его необходимо отремонтировать. За счет подрядчика, по гарантии. На фоне того, что другие участки обеих трасс после ремонта другими компаниями – "Онур" и "Автомагистраль" – выглядят действительно по-европейски, катастрофическое качество выполненных УПС работ стало еще более заметным.

Специалисты утверждают, что причиной этого могло стать использование компанией Олейника некачественного битума. Вместо импортного использовались вторичные отходы Кременчугского НПЗ.

В то же время УПС предоставила пятилетнюю гарантию на асфальто-бетонное покрытие (а на фундамент дороги – восемь лет), и с этого момента начались проблемы. Если суммировать все недостатки, выявленные за последние два года, получается, по некоторым оценкам, внушительная сумма в 1 млрд гривен. В 2018 году Олейник продал часть своего строительного холдинга днепровскому бизнесмену и меценату Александру Петровскому. Но, по факту, это была продажа компании-банкрота с гигантским долгом и огромным списком невыполненных обязательств.

Более того, по компаниям, связанным с Олейником, уже сейчас начали активную работу кредиторы. В частности, банк "Південний" требует вернуть просрочку в 14 миллионов гривен. А технику, которая была в залоге, уже подали в розыск.

Так, в заявлении с подписью главы правления банка "Південний" Максима Цимбала говорится: "Просим исключить возможность участия в тендерах ТОВ "Спецдоррембуд", ТОВ "Укртрансконструкция", которые предлагают свои услуги в качестве подрядных организаций во время государственных закупок, поскольку транспортные средства (спецтехника), которые находятся во владении данных организаций, находятся под арестом и в розыске, а значит контракты, подписанные с этими организациями на предоставление государству услуг по ремонту автодорог, являются заведомо такими, что приведут к неэффективному использованию государственных средств".

Заявление главы банка "Південний" "РБК-Украина"

Таким образом, подрядчики, аффилированные с Олейником, фактически ремонтируют сейчас дороги в области на технике, которая находится в розыске.

Последние два месяца Олейник хорошо себя чувствовал на позиции "смотрящего", активно получая деньги областного бюджета, чтобы уладить свои финансовые проблемы. Начиная с июля этого года и вплоть до начала сентября (то есть буквально за два месяца), компании, аффилированые с Олейником, получили из бюджета области более 200 млн грн.

По данным YouControl, уполномоченным лицом "Спецдоррембуд", стремительно получившей 200 млн гривен, официально числится Тарас Палий, с которым у Олейника давняя история отношений. По данным eData и ProZorro, компания, связанная с Олейником, получала эти 200 млн множеством мелких траншей — около 60-ти, от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов. В сентябре скорость вывода денег из бюджета на компании, контролируемые Олейником, достигла 10 млн гривен в день.

Глава ОГА Александр Бондаренко (посредине) инспектирует недостроенную дорогу в компании людей "смотрящего" по области Святослава Олейника – Тараса Палия (слева) и Ивана Герасименко (справа) Сайт Днепропетровской ОГА

При том, что одновременно с платежами компаниям Олейника строительные работы они даже не начали. Более того, почти все строительные работы в области вообще заморожены, в том числе прекращено строительство школ и детских садиков.

То, что такой одиозный персонаж и его подельники, ставшие народными депутатами, могут продолжать контролировать целую область, не может не вызывать тревогу. И очевидно, что президенту, который очень заботится о своем рейтинге и восприятии в обществе, стоит много раз подумать – стоит ли допускать, чтобы такие персоны, как Святослав Олейник, Сергей Северин, Владислав Бородин и Сергей Демченко продолжали влиять на положение дел в области?

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