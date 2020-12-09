Кабмин уволит главу Днепропетровской ОГА Бондаренко и вернет Резниченко

Карина Бондаренко Политика 11:52, 9.12.2020 Обновлено: 12:35, 9.12.2020

Кабинет министров Украины предложил уволить Александра Бондаренко с должности председателя Днепропетровской областной администрации.

Вместо него правительство хочет назначить бывшего руководителя области Валентина Резниченко. Об этом OBOZREVATEL стало известно из перечня кадровых вопросов, внесенных на рассмотрение Кабмина 9 декабря.

В документе уточняется, что Бондаренко уволят по соглашению сторон.

Напомним, что Кабмин 13 сентября 2019 года назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко. С 2015 по 2019 год эту должность занимал Валентин Резниченко.

Кабмин уволит главу Днепропетровской ОГА Бондаренко и вернет Резниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в результате провала на местных выборах партии "Слуга народа" в родной для президента Зеленского Днепропетровской области, глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко может лишиться работы. Как и еще несколько его коллег из разных областей Украины.

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Днепр Политика

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