К партии "Пропозиція" в Каменском присоединяется все больше специалистов

Партия "Пропозиція" в Каменском Днепропетровской области собирает все больше сторонников развития родного города.

К местному самоуправлению присоединился известный в городе человек Игорь Ильков – создатель Единой диспетчерской службы (ЕДС) и "Информационных систем" и общественный активист. Он отметил, что решение пойти в политику было взвешенным.

Главной мотивацией для представителя "Пропозиції" в Каменском стало желание развивать родной город и отстаивать его интересы. Игорь Ильков считает, что неместным политикам это не под силу.

"Решение идти в политику было сложным, для меня это не игрушки, а, в первую очередь, большая ответственность перед людьми, которым мне смотреть в глаза. Ведь я не заезжий "варяг" и всю свою жизнь связываю с родным городом. Мне здесь жить, и я хочу, чтобы Каменское из депрессивного стало современным развивающимся городом. Тех же принципов придерживается вся наша команда", – говорит Игорь Ильков.

За время работы в Каменском Игорь провел немало встреч с местными жителями и знает, как решать проблемы города. Сейчас он готов вложить всю свою энергию и опыт в развитие родного города.

"Более четырех лет назад я создавал Единую диспетчерскую службу города, которая впоследствии стала КП "Информационные системы". Аварийные и плановые отключения, координация служб города, оперативная реакция аварийных...Все знают, что я не пришел на готовое. Я создавал новое и нес за это ответственность. Перед каждым жителем города. Персонально. За время моей работы были проведены сотни встреч с людьми, были решены тысячи проблем. Я был на кровлях и в подвалах, в подъездах и во дворах. Были даже случаи, когда ЕДС, по сути, спасала жизни. О таком не писали, но это было", – рассказывает политик.

Игорь Ильков уверен, что слова – это далеко не главное, люди ждут действий. Именно люди дела востребованы в местных советах, и это – партия "Пропозиція".

"Я не говорю, что знаю, как сделать, я это делал на практике. Для меня важно, когда тот, кто дает советы, может их воплотить. Только тогда этот человек для меня является человеком слова и дела. Решение принято. Теперь я – один из команды политической партии "Пропозиція". Выбор осознанный, большинство из команды я знаю в работе, а это для меня важнее любых слов. Для людей, а не для себя, для развития родного города, а не личных интересов, реальная работа, а не слова. Все только начинается. И обязательно все будет хорошо!" – уверенно заявил Игорь Ильков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Каменское Днепропетровской области партия "Пропозиція" продолжает знакомить местных жителей со своей командой.