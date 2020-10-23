Известны днепряне присоединились к акции "Защити победу Филатова"

В Днепре известные горожане присоединились к акции под хэштегом #ЗащитиПобедуФилатова, которая развернулась в различных соцсетях.

В частности, соответствующий пост разместил автор Театра "КВН ДГУ" Евгений Гендин.

"Хотелось бы, чтобы Филатов победил в первом туре. Шансы для этого есть", – отметил деятель культуры.

В рамках акции каждый может объяснить, почему поддерживает действующего мэра Бориса Филатова на местных выборах, которые пройдут 25 октября.

К акции уже присоединились политики, общественные деятели, медики, преподаватели, спортсмены и представители культурной сферы.