Известны днепряне присоединились к акции "Защити победу Филатова"

Глеб Иванов Политика 20:26, 23.10.2020

В Днепре известные горожане присоединились к акции под хэштегом #ЗащитиПобедуФилатова, которая развернулась в различных соцсетях.

В частности, соответствующий пост разместил автор Театра "КВН ДГУ" Евгений Гендин.

"Хотелось бы, чтобы Филатов победил в первом туре. Шансы для этого есть", – отметил деятель культуры.

В рамках акции каждый может объяснить, почему поддерживает действующего мэра Бориса Филатова на местных выборах, которые пройдут 25 октября.

К акции уже присоединились политики, общественные деятели, медики, преподаватели, спортсмены и представители культурной сферы.

Комментировать
Днепр Политика

Смотрите также

Усик рассказал о желании стать священником

В Коломые все врачи инфекционки заболели COVID-19

В школах Украины хотят запретить телефоны: зарегистрирован законопроект

"Слуга народа" в Бердянске объединилась с "За майбутнє" и "Оппоблоком"

Ребенок звонил папе и маме, но они не отвечали: подробности смерти семьи медиков от коронавируса в Тараще