Известно, сколько днепрян уже проголосовали на местных выборах

В Днепре продолжается голосование на местных выборах, работают все 425 избирательных участков. По состоянию на 17:00 в городе проголосовали более 183 тыс. избирателей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета Днепра.

Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление днепрян, на этот час зафиксировано не было, сообщил директор департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета Артем Ниделько во время брифинга 25 октября.

"Городские власти сделали все, чтобы инфекционная безопасность на всех 425 избирательных участках Днепра была соблюдена: имеются антисептики, дезсредства, проводится регулярная обработка помещений и поверхностей. Избирательные участки будут работать до 20:00, поэтому мы приглашаем вас на избирательные участки, не забывайте с собой брать маску, ручку, паспорт. От вашего голоса зависит будущее каждой семьи, проживающей в Днепре", – отметил Артем Ниделько.