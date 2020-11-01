Экс-мэр Павлограда умер от коронавируса

От COVID-19 в субботу, 31 октября, умер 63-летний экс-мэр Павлограда Днепропетровской области Иван Метелица.

Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Павлоградского городского совета на официальном сайте. Чиновники выразили родным, близким и всем, кто знал Ивана Сергеевича, глубокое сочувствие.

Известно, что после заражения коронавирусом Метелица находился в Павлоградской больнице интенсивного лечения. После ухудшения состояния здоровья он был направлен санавиацией в Днепр, в областную больницу имени Мечникова, пишет городской портал 5632.com.ua.

Несколько дней мужчина пребывал в искусственной коме, медикам не удалось его спасти.

Экс-мэр Павлограда Иван Метелица 5632.com.ua

Иван Метелица родился 24 сентября 1957 в г. Павлоград, окончил школу №2. Трудовую деятельность начал после окончания Днепропетровского металлургического института и службы в армии на Днепропетровском заводе средств механизации. С 1984 года работал на павлоградских предприятиях: Павлоградском механическом заводе, "Павлоградсильмаш", "Ливмаш" на руководящих должностях.

С 1990 года Метелица был заместителем председателя Павлоградского городского исполнительного комитета, а с 1994 по 2006 и с 2010 по 2015 гг. – городским главой.

В 2015 году он был избран депутатом Павлоградского городского совета.

"Он был целеустремленным человеком, ответственным, талантливым руководителем, внес весомый личный вклад в социально-экономическое развитие Павлограда. Его умение брать на себя ответственность способствовало решению многих сложных вопросов Павлоградской территориальной общины.

Иван Сергеевич был неравнодушным, отзывчивым человеком с активной жизненной позицией, поддерживал талантливую молодежь, с особым уважением относился к людям пожилого возраста, ветеранам", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, в Украине официально подтверждены 395 440 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7959 – обнаружены за прошедшие сутки.