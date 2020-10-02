Ирина Чебанова: "Эти люди путают трамваи с троллейбусами. Каменское – с областным центром. Их нельзя выбирать!"

Кандидат в депутаты Каменского горсовета от партии "Пропозиція" Ирина Чебанова призывает горожан идти и голосовать на выборах в местные советы.

Ирина отмечает, что каменчане должны объединиться в сильную громаду, с интересами которой будут считаться. Политик уверена, что необходимо обращать больше внимания на то, что происходит вокруг, не быть равнодушными друг к другу и к работе органов местного самоуправления. Больше принимать участие в жизни родного города и контролировать решения, принимаемые местной властью.

"Вы сегодня здоровались с соседом по лестничной клетке? Вы знаете, как его зовут? Не удивлюсь, если, прожив полжизни в многоквартирном доме, вы не знаете фамилии соседей через стенку. У людей теперь нет времени друг для друга. То ли жизнь стала бежать быстрее, то ли мы не успеваем за ней. Каждый увлечен своими делами. Мы перестали замечать окурки в подъездах, мусор во дворе, запах из подвала. Не замечаем или не хотим замечать? Если у соседа на пятом этаже потекла крыша – это не наша проблема, мы живем на среднем этаже. Если во дворе нет детской площадки – это не наша печаль: свои-то дети уже выросли. Неэффективное расходование бюджетных средств – а что мы можем сделать?! Так и живем, пока за нас принимают решения. И это неправильно! Такой подход нужно кардинально менять, поэтому сегодня я в "Пропозиції", – говорит кандидат в депутаты Каменского горсовета.

По мнению Ирины, равнодушие порождает безнаказанность. И именно ей мы должны сказать свое "НЕТ" на выборах в местные советы 25 октября. Кандидат в депутаты отмечает, что пришло время голосовать за профессионалов, и главное – за людей, которым не безразличны проблемы города.

"Мы равнодушно снова и снова выбираем "фантики". Цветные обертки без наполнения. Голосуем за людей из других городов, которым, как бы мягко выразиться…на Каменское глубоко "все равно". Эти люди путают трамваи с троллейбусами, Каменское – с областным центром. Не знают, чем каменчане живут и какие у них проблемы. Поэтому я призываю всех, кому не безразличен наш город, поддержать партию "Пропозиція" на выборах 25 октября. Мы – местные, и всех нас вы, конечно же, знаете. Помните, что настоящая власть всегда принадлежит народу, а вовсе не тем, кто себя ею короновал. Не будьте равнодушными, иначе выбор сделают за вас!" – призвала Ирина Чебанова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что партия "Пропозиція" представила свою предвыборную программу в Каменском. Политики предложили пути решения городских проблемных вопросов.