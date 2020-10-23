Инфекционная безопасность на всех 425 избирательных участках Днепра будет соблюдена

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Инфекционная безопасность на всех 425 избирательных участках Днепра будет соблюдена

22 октября в Днепре состоялся престур по мониторингу готовности участковых избирательных комиссий к проведению местных выборов в условиях карантина. Журналисты узнавали о выполнении карантинных требований и обеспечения спецсредствами на 7-ми избирательных участках. Так, в Днепровском государственном техникуме энергетических и информационных технологий, где расположен участок № 121466 уже подготовлено зала для приема избирателей.

Определенный опыт работы в условиях карантина у нас все же есть. В коридорах уже размещены информационные плакаты, является рукомойники, мыло, а также дезинфицирующие средства. В зале уже установлено кабинки, одна из них предназначена для тех людей, у которых будет выявлена повышенная температура. Нам осталось нанести разметку безопасной дистанции, и мы готовы принимать избирателей ", – сообщила заместитель директора по учебной работе Валентина Бондаренко.

На этом участке уже в наличии 700 масок для избирателей и членов избирательной комиссии, 22 емкости с антисептиком для дезинфекции рук, а также дезинфицирующие средства для других поверхностей и пола и бесконтактный термометр.

"Участок полностью укомплектована необходимыми спецсредствами и информационными материалами, связанными с карантинными ограничениями. Мы готовы провести выборы в соответствии с действующим законодательством. На участке будут созданы условия для ограничения количества людей в помещении, социальное дистанцирование. Будет избран член комиссии, который будет регулировать движение и количество избирателей на участке. Если человек придет без маски, мы ее предоставим. Если будут такие, что отказываться надеть маску, то будем обращаться в полицию за помощью ", - сказал председатель участковой избирательной комиссии № 121466 Александр Юраш.

В Приднепровском профессиональном лицее расположен участок № 121464. Здесь будет установлено 6 кабинок для голосования, среди которых обязательно одна предназначаться для людей с повышенной температурой.

"Подготовка к избирательному процессу проходит спокойно и слаженно благодаря двум составляющим: работе органов местного самоуправления, которые обеспечили нас необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также дезинфицирующими средствами, и самоорганизации наших сотрудников, участвующих в процессе. Я не вижу проблем и недостатков, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса ", - сказал исполняющий обязанности директора Приднепровского профессионального лицея Андрей Коваленко.

По словам члена участковой комиссии № 121464 Сергея Смолявского, здесь согласно списков насчитывается более 2500000 избирателей. Они должны проголосовать безопасно.

"На входе, на столах и у кабинок мы поставим САНИТАЙЗЕР. В наличии у нас 2500 масок для тех, кто придет на участок без них. Температурный скрининг проводить два человека. Во время голосования людей в зал пускать" порционно ". Так, чтобы у столов находилось не более трех избирателей. Также у нас есть лента, которой мы сделаем разметку на полу для безопасного дистанцирование ", - отметил Сергей Смолявского.

В УВК № 12 находятся сразу два участка: 121319 и 121320. Здесь разметку будет нанесен так, чтобы избежать встречного потока избирателей.

"Участковые избирательные комиссии у нас обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Будет оборудован отдельные кабинки для лиц с температурой выше 37 градусов. В наличии контейнеры для использованных средств индивидуальной защиты. Во время избирательного процесса на входе будет проводиться температурный скрининг всех посетителей. Кроме того, в нас предусмотрено регулярная уборка и проветривание помещения. После завершения работы избирательных комиссий будет осуществлено дезинфекцию нашего заведения ", - доложила директор УВК № 12 ДМР Рита Руда.

По словам председателя избирательной комиссии №121320 Александра Сафригина, по спискам только на этом участке насчитывается 2145 избирателей.

"К избирательного процесса мы готовы от всех необходимых документов, в дезинфекционных и средств индивидуальной защиты. У нас есть информационные материалы, маски, перчатки и т.д.", – сказал Александр Сафригин.

Сразу три участка на трех этажах размещены в средней общеобразовательной школе № 20. На каждую приходится более 1500 избирателей.

"Мы уже подготовились к избирательному процессу. Прежде всего, предусмотрено, что люди будут заходить через центральные двери, а оставит помещение через два запасных выхода в разные стороны. На входе будет проводиться температурный скрининг. На каждом этаже расставлены САНИТАЙЗЕР для дезинфекции рук. Нашими работниками будет проводиться влажная уборка помещений каждые 2:00 и проветривания каждые 4:00 ", - отметила директор школы № 20 Лариса Коваленко.

Председатель избирательной комиссии участка №121177 Елена Глущенко отметила: "Мы получили маски для избирателей, а также по 4 маски для каждого члена комиссии, 20 САНИТАЙЗЕР. У нас есть урны для утилизации средств индивидуальной защиты. На входе будет стоять член комиссии, который будет информировать людей о правилах соблюдения карантина. Мы готовы к безопасному проведению выборов ".

Подобным образом инфекционная безопасность будет соблюдена на всех 425 избирательных участках Днепра. УИК в полном объеме имеют необходимые спецсредства и информационные материалы в связи с карантинными ограничениями. Участки для голосования 25-го октября будут работать с 8.00 до 20.00. Голосуйте безопасно и ответственно!

Инфекционная безопасность на всех 425 избирательных участках Днепра будет соблюдена
Инфекционная безопасность на всех 425 избирательных участках Днепра будет соблюдена
Инфекционная безопасность на всех 425 избирательных участках Днепра будет соблюдена
Инфекционная безопасность на всех 425 избирательных участках Днепра будет соблюдена
Инфекционная безопасность на всех 425 избирательных участках Днепра будет соблюдена
Инфекционная безопасность на всех 425 избирательных участках Днепра будет соблюдена
Инфекционная безопасность на всех 425 избирательных участках Днепра будет соблюдена
Инфекционная безопасность на всех 425 избирательных участках Днепра будет соблюдена
Инфекционная безопасность на всех 425 избирательных участках Днепра будет соблюдена
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