Инфекционная безопасность на всех 425 избирательных участках Днепра будет соблюдена

22 октября в Днепре состоялся престур по мониторингу готовности участковых избирательных комиссий к проведению местных выборов в условиях карантина. Журналисты узнавали о выполнении карантинных требований и обеспечения спецсредствами на 7-ми избирательных участках. Так, в Днепровском государственном техникуме энергетических и информационных технологий, где расположен участок № 121466 уже подготовлено зала для приема избирателей.

Определенный опыт работы в условиях карантина у нас все же есть. В коридорах уже размещены информационные плакаты, является рукомойники, мыло, а также дезинфицирующие средства. В зале уже установлено кабинки, одна из них предназначена для тех людей, у которых будет выявлена повышенная температура. Нам осталось нанести разметку безопасной дистанции, и мы готовы принимать избирателей ", – сообщила заместитель директора по учебной работе Валентина Бондаренко.

На этом участке уже в наличии 700 масок для избирателей и членов избирательной комиссии, 22 емкости с антисептиком для дезинфекции рук, а также дезинфицирующие средства для других поверхностей и пола и бесконтактный термометр.

"Участок полностью укомплектована необходимыми спецсредствами и информационными материалами, связанными с карантинными ограничениями. Мы готовы провести выборы в соответствии с действующим законодательством. На участке будут созданы условия для ограничения количества людей в помещении, социальное дистанцирование. Будет избран член комиссии, который будет регулировать движение и количество избирателей на участке. Если человек придет без маски, мы ее предоставим. Если будут такие, что отказываться надеть маску, то будем обращаться в полицию за помощью ", - сказал председатель участковой избирательной комиссии № 121466 Александр Юраш.

В Приднепровском профессиональном лицее расположен участок № 121464. Здесь будет установлено 6 кабинок для голосования, среди которых обязательно одна предназначаться для людей с повышенной температурой.

"Подготовка к избирательному процессу проходит спокойно и слаженно благодаря двум составляющим: работе органов местного самоуправления, которые обеспечили нас необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также дезинфицирующими средствами, и самоорганизации наших сотрудников, участвующих в процессе. Я не вижу проблем и недостатков, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса ", - сказал исполняющий обязанности директора Приднепровского профессионального лицея Андрей Коваленко.

По словам члена участковой комиссии № 121464 Сергея Смолявского, здесь согласно списков насчитывается более 2500000 избирателей. Они должны проголосовать безопасно.

"На входе, на столах и у кабинок мы поставим САНИТАЙЗЕР. В наличии у нас 2500 масок для тех, кто придет на участок без них. Температурный скрининг проводить два человека. Во время голосования людей в зал пускать" порционно ". Так, чтобы у столов находилось не более трех избирателей. Также у нас есть лента, которой мы сделаем разметку на полу для безопасного дистанцирование ", - отметил Сергей Смолявского.

В УВК № 12 находятся сразу два участка: 121319 и 121320. Здесь разметку будет нанесен так, чтобы избежать встречного потока избирателей.

"Участковые избирательные комиссии у нас обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Будет оборудован отдельные кабинки для лиц с температурой выше 37 градусов. В наличии контейнеры для использованных средств индивидуальной защиты. Во время избирательного процесса на входе будет проводиться температурный скрининг всех посетителей. Кроме того, в нас предусмотрено регулярная уборка и проветривание помещения. После завершения работы избирательных комиссий будет осуществлено дезинфекцию нашего заведения ", - доложила директор УВК № 12 ДМР Рита Руда.

По словам председателя избирательной комиссии №121320 Александра Сафригина, по спискам только на этом участке насчитывается 2145 избирателей.

"К избирательного процесса мы готовы от всех необходимых документов, в дезинфекционных и средств индивидуальной защиты. У нас есть информационные материалы, маски, перчатки и т.д.", – сказал Александр Сафригин.

Сразу три участка на трех этажах размещены в средней общеобразовательной школе № 20. На каждую приходится более 1500 избирателей.

"Мы уже подготовились к избирательному процессу. Прежде всего, предусмотрено, что люди будут заходить через центральные двери, а оставит помещение через два запасных выхода в разные стороны. На входе будет проводиться температурный скрининг. На каждом этаже расставлены САНИТАЙЗЕР для дезинфекции рук. Нашими работниками будет проводиться влажная уборка помещений каждые 2:00 и проветривания каждые 4:00 ", - отметила директор школы № 20 Лариса Коваленко.

Председатель избирательной комиссии участка №121177 Елена Глущенко отметила: "Мы получили маски для избирателей, а также по 4 маски для каждого члена комиссии, 20 САНИТАЙЗЕР. У нас есть урны для утилизации средств индивидуальной защиты. На входе будет стоять член комиссии, который будет информировать людей о правилах соблюдения карантина. Мы готовы к безопасному проведению выборов ".

Подобным образом инфекционная безопасность будет соблюдена на всех 425 избирательных участках Днепра. УИК в полном объеме имеют необходимые спецсредства и информационные материалы в связи с карантинными ограничениями. Участки для голосования 25-го октября будут работать с 8.00 до 20.00. Голосуйте безопасно и ответственно!