"Хотели кино? Получайте!" Филатов прокомментировал пари с Зеленским

Борис Филатов рассказал о пари с президентом на свою должность.

Как сообщал OBOZREVATEL, вчера, 12 июля, Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским. Если в Днепре не отремонтируют Новый (Центральный) мост до 14 сентября 2019 года, мэр подаст в отставку.

Филатов сообщил, что он никогда не держался за свою должность. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Борис Филатов и Владимир Зеленский

"Граждане просто хотят кино. Хотели кино? Получайте", - рассказал мэр.

Также он отметил, что является очень азартным человеком.

"Если 14 сентября мост не поедет в соответствии с проектной документацией, то я напишу заявление на увольнение", - добавил Филатов.

Мэр Днепра подчеркнул, что понимал всю меру ответственности когда принимал решение ремонтировать мост.

Владимир Зеленский

"Я так и сказал Владимиру Александровичу офф-рекордс: "Володя, у меня был выбор: сделать - и пожалеть, или не сделать - и пожалеть. Я решил сделать", - написал он.

Филатов сказал, что взамен он хотел попросить у Зеленского денег для Днепра. Но вместо этого пригласил президента выпить по рюмке на День города.

"С учетом того, что ВАЗ (Владимир Александрович Зеленский - ред.) сегодня сдвинул вопрос аэропорта с мертвой точки, за это ему респект и уважуха, то это была наглость. Аэропорт, так аэропорт", - отметил мэр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Филатов поделился трогательной историей о своих домашних любимцах: фото.

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