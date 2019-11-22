Хаотичного планирования при строительстве дорог в Укравтодоре больше не будет, – советник премьера Юрий Голик

Законопроекты принятые Верховной Радой, которые предусматривают внесение изменений в Бюджетный кодекс относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования, помогут Укравтодору избавиться от нерационального строительства дорог в стране.

Так считает советник премьер-министра Юрий Голик и приводит "яркий пример идиотского подхода в рамках старой концепции Укравтодора" при строительстве трассы Р-51 Мерефа – Лозовая в Харьковской области, сообщает Koma.life.

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"Пару дорог в Харьковской области второй год стоят без верхнего слоя (только в нижнем). Но на 2019 год был выделен 1 млрд на эту трассу. Трассу категории М – Международная – не доделали, но трассу категории Р – Региональная – начали. Конечно же, и эту трассу тоже не планировали заканчивать. Считали, что достаточно сделать выравнивающий слой и оставить дорогу в таком состоянии зимовать. К счастью, в этом году, уже осенью нашли способ сделать эту дорогу сверх запланированного и довести большую ее часть до логического конца", – пишет советник.

По его словам в следующем году "все начатое и брошенное" будет достроено и доделано. А новые объекты будут делаться в рамках концепции “от начала и до конца и желательно в рамках года”.

При этом он уточнил, что все это делалось ранее при хаотичном планировании, в котором отсутствовала логика, и это напрямую влияло на стоимость работ.

Ранее Юрий Голик заявлял, что принятые Верховной радой законы №1064 и №1041, помогут строительно-дорожной отрасли стать локомотивом роста экономики в Украине.

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