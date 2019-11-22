Главная Новости
22 ноября • обновлено в 15:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Политика

Аня Князева

Хаотичного планирования при строительстве дорог в Укравтодоре больше не будет, – советник премьера Юрий Голик

500
Читать материал на украинском

Законопроекты принятые Верховной Радой, которые предусматривают внесение изменений в Бюджетный кодекс относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования, помогут Укравтодору избавиться от нерационального строительства дорог в стране.

Так считает советник премьер-министра Юрий Голик и приводит "яркий пример идиотского подхода в рамках старой концепции Укравтодора" при строительстве трассы Р-51 Мерефа – Лозовая в Харьковской области, сообщает Koma.life.

Хаотичного планирования при строительстве дорог в Укравтодоре больше не будет, – советник премьера Юрий Голик

facebook.com/y.golyk

"Пару дорог в Харьковской области второй год стоят без верхнего слоя (только в нижнем). Но на 2019 год был выделен 1 млрд на эту трассу. Трассу категории М – Международная – не доделали, но трассу категории Р – Региональная – начали. Конечно же, и эту трассу тоже не планировали заканчивать. Считали, что достаточно сделать выравнивающий слой и оставить дорогу в таком состоянии зимовать. К счастью, в этом году, уже осенью нашли способ сделать эту дорогу сверх запланированного и довести большую ее часть до логического конца", – пишет советник.

По его словам в следующем году "все начатое и брошенное" будет достроено и доделано. А новые объекты будут делаться в рамках концепции “от начала и до конца и желательно в рамках года”.

При этом он уточнил, что все это делалось ранее при хаотичном планировании, в котором отсутствовала логика, и это напрямую влияло на стоимость работ.

Ранее Юрий Голик заявлял, что принятые Верховной радой законы №1064 и №1041, помогут строительно-дорожной отрасли стать локомотивом роста экономики в Украине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Аня Князева
Персона
Юрий Голик
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги