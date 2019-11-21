Государство передает обслуживание трасс частным компаниям – советник премьера Голик

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик сообщил, что областные государственные администрации начали передачу трасс в обслуживание частным компаниям. Для этого "частники" закупили уже несколько сотен дорожных машин, передает Обозреватель.

"Дороги нужно не только строить и ремонтировать. Их нужно нормально обслуживать. Везде, где только это возможно, государство нужно заменить на частные компании", – убежден Юрий Голик.

Он рассказал, что за три месяца частными компаниями куплено порядка 400 КДМок (комбинированных дорожных машин).

Юрий Голик

"Мы были первыми, кто начали передачу обслуживания дорог от убитых наглухо Облавтодоров частным компаниями через прозрачную процедуру торгов в ProZorro. В результате, уже в этом году, все трассы в Днепропетровской области обслуживают частные компании", – сообщил также советник премьера Юрий Голик, который ранее работал советником губернатора Днепропетровской области.

В период с 2015 по 2019 год Юрий Голик был советником Валентина Резниченко и одним из инициаторов и идеологов развития инфраструктуры региона. За этот период в области были реализованы сотни инфраструктурных проектов: от ремонта дорог, больниц, школ и детских садиков до строительства новых спортивных объектов и систем альтернативного отопления.

В ноябре 2019 года Голик издал книгу под названием "Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления". В книге рассказывается о работе команды Валентина Резниченко в период его руководства Днепропетровской ОГА с 2015 по 2019 год.

На сегодняшний день Голик работает советником премьер-министра Алексея Гончарука и занимается реализацией нового проекта, инициатором которого выступил президент Владимир Зеленский: строительство в Украине за год по 100 школ, детских садиков, стадионов и дорог.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!