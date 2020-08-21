Глава партии "Пропозиція" в Каменском: "Жилой фонд Каменского приходит в упадок"

За последние пять лет в Каменском Днепропетровской области ни разу не проводили капитальный ремонт фасадов жилых домов, из-за чего город буквально разрушается на глазах.

Глава партии "Пропозиція" в Каменском Валерия Гаркуша не замалчивает эту болезненную для горожан тему. Она считает, что выход из ситуации есть.

"Каменское может и должно стать красивым современным городом. Просто нужно правильно расставлять приоритеты, работать на город и его людей. Сколько еще выдержат дома? Все мы понимаем, что не очень долго. Точечное латание протекающих крыш, канализационных коммуникаций, аварийных элементов фасадов – это лишь временная мера, и она не может продолжаться вечно", – отмечает политик.

Так выглядят дома в центре Каменского сегодня

Валерия Гаркуша уверена, что у города есть все ресурсы для проведения более комплексных работ. Чтобы воплотить этот план в жизнь, нужны только политическая воля и команда профессионалов, из которых и состоит партия "Пропозиція". Глава партии в Каменском уверена, что реально провести капитальные ремонты фасадов исключительно за счет привлечения бюджетных средств.

"Центральная часть города застраивалась в 50-х годах. По-своему она очень красивая. Есть интересные архитектурные решения, красивые элементы на домах. Все это уже давно требует капитального ремонта. Фасады домов — это лицо города. И, что говорить, сегодня оно выглядит просто ужасно! Балконы осыпаются, архитектурные элементы падают прямо на тротуары. Сложность ситуации в том, что ремонт фасада выливается в капитальный ремонт дома. Такие работы невозможно вытянуть за счет тарифа на квартирную плату. Их нужно делать за счет бюджетных средств", – убеждена Валерия Гаркуша.

Фасады домов в плачевном состоянии

Политик отмечает, что комплексный ремонт фасадов жилых домов в Каменском необходимо проводить одновременно с их утеплением.

"Я уверена, что капитальный ремонт фасадов нужно проводить не только в старых домах центральной части города. Если мы говорим, например, о Черемушках и левобережных микрорайонах, то утепление фасада – это тоже капитальный ремонт, который решает сразу две проблемы – энергоэффективности и внешнего вида дома. Я считаю ремонт фасадов первоочередной задачей местных властей, обеспечивающей комфорт и тепло в домах горожан. Это наша "Пропозиція", которую мы будет отстаивать в интересах жителей Каменского", – сказала Валерия Гаркуша.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представитель партии "Пропозиція" в Каменском, депутат горсовета Елена Демишева считает, что местное самоуправление должно учитывать потребности всех социальных групп.