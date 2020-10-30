Глава ДнепрОГА Александр Бондаренко может остаться без работы по итогам местных выборов

В результате оглушительного провала на местных выборах партии “Слуга народа” в родной для президента Зеленского Днепропетровской области, глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко может лишиться работы. Как и еще несколько его коллег из разных областей Украины.

Хотя лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что партия выиграла выборы в облсоветы, на лицо уменьшение количества сторонников пропрезидентской партии. Например, он привел данные по выборам в облсоветы Киевской и Запорожской области, где "Слуга народа" набрали по 25-26%. Впрочем, если сравнивать с результатами парламентских выборов в 2019 году, когда за СН проголосовало 43,16% избирателей, эти результаты выглядят печально.

В родной для Зеленского Днепропетровской области ситуация еще хуже. Так, согласно экзит-полу студии Савика Шустера, в Днепре лидирует партия "Пропозиция" (28,33%), далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (17,15%). “Слуга народа” занимает только третье место с 15,21% поддержки. Это при том, что в 2019 году "Слуги народа" в Днепре получили более 51% голосов. На родине Зеленского, в Кривом Роге, согласно данным экзит-пола Общественного союза "Фонд Инновационных Проектов", действующий мэр Юрий Вилкул набирает 51,8% голосов, а Дмитрий Шевчик, кандидат от "Слуги народа", – 24,4%.

Причина поражения – непопулярные решения центральных органов власти, а также ошибки в выдвижении кандидатов и ведении кампании на местах. В Днепропетровской области куратором избирательной кампании "Слуг народа" называли народного депутата Юрия Киселя, заместителя главы фракции и главу Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры. Ссориться с ним в офисе президента никто не захочет, да и рычагов воздействия на народного избранника у них особых нет. Поэтому козлом отпущения может стать глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко. Тем более, что его работа практически незаметна в регионе.

Об этой возможности пишет телеграм-канал "Легитимный". Как сообщают их источники в Офисе президента, есть целый список глав регионов, кандидатов на увольнение. Без глав ОГА в ближайшее время могут остаться помимо Днепропетропетровской Одесская, Николаевская, Херсонская, Харьковская, Сумская, Львовская, Тернопольская, Луганская и Донецкая области.

"Как пояснил источник, выборы еще не окончены, результатов пока нет (счет еще не на табло), поэтому торги в Офисе Президента продолжаются, но "губернаторам" уже сообщили про их "ветхое" состояние. Это пока предварительный список. После выборов каждого губернатора и "ответственного" будут вызывать в ОП и проводить с ними беседы", - пишет телеграм-канал "Легитимный".

Новичку, который сядет в кресло главы Днепропетровской облгосадминистрации после Александра Бондаренко, придется несладко. Ведь, судя по результатам экзитполов, нынешний глава Днепропетровского облсовета и первый номер в списке "Слуги народа" в облсовет Святослав Олейник, из-за низких результатов своей партии и ссор с местными элитами, не сможет возглавить новый облсовет, а партия "Слуга народа" будет работать в оппозиции, слабо влияя на события в регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Олейник скоро потеряет кресло главы Днепропетровского облсовета. Для него невозможна коалиция ни с одной политсилой.