Генерал СБУ пообещал стоять под Радой: в Днепре прошел митинг против формулы Штайнмайера

Вечером во вторник, 1 октября, под стенами Главного управления СБУ в Днепропетровской области активисты устроили митинг против подписания "формулы Штайнмайера". Митингующие планируют собраться снова.

Видео с места события опубликовала представитель митингующих Дарья Слуцковская на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Поводом для митинга стала информация о том, что Украина подписала в Минске нашумевший план по Донбассу, а также заявление президента Владимира Зеленского о согласовании формулы.

В Днепре прошел митинг против "формулы Штайнмайера" Информатор

"Принятие подобных решений является не только посягательством на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, но и прямым нарушением Конституции Украины. Поскольку подписание от имени Украины любых международных договоров, исполнение которых имеет под собой изменение Законов Украины или принятие новых Законов, возможно только путем их ратификации", - сказала Слуцковская во время митинга.

Митингующие в Днепре требовали:

немедленно опубликовать полный текст документа, подписанного Леонидом Кучмой на встрече трехсторонней контактной группы;

в случае подписания соглашения на условиях России, отставки министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и уполномоченного в трехсторонней контактной группе Л. Кучмы;

открыть уголовное производство против министра иностранных дел Украины В. Пристайко и уполномоченного в трехсторонней контактной группе Л. Кучмы.

Представитель митингующих Дарья Слуцковская Информатор

К толпе вышел генерал СБУ Андрей Олейник и заверил, что СБУ "не допустит предательства". В ином случае он будет стоять вместе с активистами под Верховной Радой.

"Я тоже переживаю вместе с вами. Я с ними вместе работал, вместе воевал. В Службе безопасности еще нет текста документа, который вы хотите увидеть. Служба безопасности не допустит предательства. Стоя под фотографиями своих побратимов, я обещаю, что буду стоять с вами под Верховной Радой, если будет предательство", - сообщил Олейник.

К активистам вышел генерал СБУ Андрей Олейник Информатор

В Днепре планируется еще один митинг "Нет капитуляции!" под стенами Днепропетровской ОГА. Он пройдет сегодня, 2 октября, в 18:00. Об этом заявил бывший народный депутат Андрей Денисенко на своей странице в Facebook.

Митинг прошел под стенами СБУ в Днепре Информатор

Как писал OBOZREVATEL:

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.

19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.

Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.

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