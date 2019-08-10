Филатов запустил торпеду и взорвал подводную лодку. Видео

Мэр Днепра Борис Филатов показал, как играет на своем советском игровом автомате "Торпедная атака".

Филатов ищет мастера, который его отремонтирует. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Филатов играет на автомате

Мэр опубликовал видео, на котором играет в игру. Он отметил, что попал в цель с первого раза, потому что долго тренировался.

"Каждый маленький мальчик, особенно в моем возрасте, мечтал иметь такой аппарат, чтобы играть бесплатно. Потому что раньше нужно было играть за 15 копеек. Сейчас я имею такую возможность", - сказал Филатов.

Он подчеркнул, что ищет мастера, который сможет сделать игрушку аутентичной.

"Сейчас этот аппарат переделан, в нем электронная начинка. Если кто-то может подсказать, где найти мастера, который может сделать его полностью аутентичным, я буду благодарен. Как он раньше был на транзисторах, резисторах", - добавил Филатов.

Борис Филатов играет в "Торпедную атаку" Скриншот из видео

Отметим, что "Торпедная атака" - это напольный игровой автомат, который отображает торпедную атаку двух подводных лодок по движущимся морским надводным целям. Все это сопровождается световыми и звуковыми эффектами. Играть можно вдвоем или в одиночную игру.

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