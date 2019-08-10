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Филатов запустил торпеду и взорвал подводную лодку. Видео

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Мэр Днепра Борис Филатов показал, как играет на своем советском игровом автомате "Торпедная атака".

Филатов ищет мастера, который его отремонтирует. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Филатов играет на автомате

Филатов играет на автомате

Мэр опубликовал видео, на котором играет в игру. Он отметил, что попал в цель с первого раза, потому что долго тренировался.

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"Каждый маленький мальчик, особенно в моем возрасте, мечтал иметь такой аппарат, чтобы играть бесплатно. Потому что раньше нужно было играть за 15 копеек. Сейчас я имею такую возможность", - сказал Филатов.

Он подчеркнул, что ищет мастера, который сможет сделать игрушку аутентичной.

"Сейчас этот аппарат переделан, в нем электронная начинка. Если кто-то может подсказать, где найти мастера, который может сделать его полностью аутентичным, я буду благодарен. Как он раньше был на транзисторах, резисторах", - добавил Филатов.

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Борис Филатов играет в "Торпедную атаку"

Борис Филатов играет в "Торпедную атаку"

Скриншот из видео

Отметим, что "Торпедная атака" - это напольный игровой автомат, который отображает торпедную атаку двух подводных лодок по движущимся морским надводным целям. Все это сопровождается световыми и звуковыми эффектами. Играть можно вдвоем или в одиночную игру.

Игровой автомат

Игровой автомат

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на одном из букмекерских сайтов можно поставить на пари президента Владимира Зеленского и городского головы Днепра Бориса Филатова. Событие "Кто выиграет пари" расположено в разделе "Украина. Специальные предложения".

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Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
Теги
Днепр Филатов взрыв
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