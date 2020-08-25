Филатов рассказал о давлении на Днепр со стороны "Слуги народа"

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что представители провластной партии "Слуга народа" пытаются саботировать все положительные изменения в городе.

Обращение к его жителям по этому поводу политик опубликовал на личной странице в Facebook. В нем он также подверг жесткой критике нынешнее политическое руководство Украины.

"Если вы думали, что у нынешней власти есть дно бездарности и цинизма, то вы ошибались.

Я не буду комментировать скандал с провалом задержания "вагнеровцев", катастрофическое падение экономики, разворовывание фонда по борьбе с коронавирусом и прочие вещи галактического масштаба. Расскажу о нашем, родном, местечковом", – отметил Филатов.

По словам мэра, весь последний год представители "Слуги народа" и вся их силовая вертикаль занималась в Днепре лишь поиском компромата на него. Началось все с нашумевшей реконструкции моста, из-за которой Филатов даже заключил пари с президентом Владимиром Зеленским.

"По реконструкции моста меня искупали по уши в дерьме, навозбуждали кучу уголовных дел, дали команду в ГАСК запретить принимать мост в эксплуатацию, но сами трусливо побоялись остановить автомобильное движение, понимая, что за это люди их линчуют. По итогу госконтроль по строительству засужен мэрией по всем инстанциям. Мост стоит, машины едут, пари выиграно, а вот обещанного аэропорта так и нет", – напомнил городской голова о еще одной проблеме города.

Также он акцентировал внимание на том, что более года представители власти не давали возможность крупнейшему турецкому подрядчику с мировым именем строить метро, запрещая взрывные работы.

"После того, как я вылез во все телевизоры страны и лично перед 10 миллионами телезрителей вынудил премьер-министра оправдываться, пообрывал телефоны иностранным послам и европейским банкирам, то разрешение на взрывы таки выдали. Но Днепр из-за этого потерял год и два месяца. Только потому, что руководителям государства почему-то не нравится Борис Филатов", – возмутился мэр Днепра.

После этого, утверждает Филатов, из Киева в Днепр прислали заместителя генерального прокурора, который лично уже почти полгода находится там в командировке и проверяет 300 уголовных дел.

В придачу ко всему к этому подключили Главное следственное управление СБУ в столице и провели 125 обысков на коммунальных предприятиях и в квартирах подрядчиков. Впрочем, они не принесли власти желаемых результатов.

"В воюющей стране Офис генпрокурора и СБУ занимаются теперь приобретением мэрией Днепра мусорных баков. Апофеозом позора была взломанная дверь в квартире сестры моего политтехнолога, у которой прокурорские украли во время обыска личные деньги", – пишет Филатов.

"Я был уверен, что это уж было точно дно. Но дна, похоже, для этой власти не существует. Уважаемые земляки, наверное, вы уже обратили внимание, что в Днепре в последнее время стали массово внаглую открываться наливайки, которые мэрия пыталась закрыть? Что снова, словно грибы после дождя, стали плодиться ларьки? Пояснение, почему торгаши, травящие людей, снова почувствовали себя безнаказанными, очень простое. Потому, что Генеральная прокуратура истребовала к себе в производство все уголовные дела по сносам в Днепре стихийных рынков, ларьков и наливаек за все время моей каденции", – указал днепрянам на еще одну проблему мэр.

По его словам, представители власти считают, что мэрия Днепра якобы занималась в этом вопросе самоуправством.

"Уважаемые жители города, официально теперь вас уведомляю, что городские службы перестают рассматривать жалобы днепрян на стихийную торговлю, торговлю контрафактным алкоголем и появление ларьков без документов. Теперь вы можете обращаться напрямую в приемную Офиса генпрокурора. А лучше звоните сразу в Офис президента. Самому Владимиру Александровичу. Он точно поможет. Он же так обещал нам всем лучшую жизнь, порядок и справедливость", – с сарказмом сделал вывод Филатов.

В добавок ко всему, подчеркнул мэр Днепра, Минфину якобы приказали перед местными выборами не согласовывать городам и территориальным общинам кредитные ресурсы.

"Я уже не говорю о том, что именно сейчас "слуги" продают местным мафиози партийные квоты, лезут на бюджетные потоки и крышуют незаконную торговлю. Я уже четко понимаю, что для них не существует дна, но мне горько лишь за одно обстоятельство. Что эта циничная и лживая клика думает, будто воюет с Филатовым или другими мэрами. А по итогу от бессилия и собственной мерзости делает подлости простым людям", – резюмировал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ряд известных политтехнологов потребовали у власти прекратить политические репрессии против их коллеги Дмитрия Касьянова. Из-за работы с одним из лидеров политической партии "Пропозиція" – Борисом Филатовым – Касьянова обвинили в создании преступной группировки, а силовики пришли с обысками к нему и его родственникам.