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Филатов похвастался коллекцией наградного оружия

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Мэр Днепра поведал об одном из своих старых хобби.

На протяжении многих лет городской голова Днепра Борис Филатов увлекается стрельбой. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Филатов является владельцем пистолетов "Чешка Збройка", "Форт-17", "SIG Sauer P226" и "Glock". Все четыре пистолета - наградные. К тому же мэр признался, что каждый из них связан с определенным периодом его жизни.

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Филатов продемонстрировал коллекцию

Филатов продемонстрировал коллекцию

Politeka

Особую ценность для Филатова представляет пистолет украинского производства "Форт-17".

"Мне его вручили за обеспечение вывода войск из-под Иловайска. Я, честно говоря, не люблю "Форты", мне они не нравятся по тактико-техническим характеристикам. Но он занимает отдельное место в моей жизни и памяти, потому что Иловайск забыть невозможно", - отметил Филатов.

Филатов показал коллекцию

Филатов показал коллекцию

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На тренировках мэр Днепра предпочитает использовать пистолет австрийской фирмы "Glock".

"Вокруг него много мифов. Но я скажу, что я фанат "глока". И не потому, что это модно", - рассказал мэр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Филатов пообещал решить проблему эксцентричной пользовательницы Instagram.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
ДнепрФилатоворужие
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