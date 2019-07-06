Мэр Днепра поведал об одном из своих старых хобби.

На протяжении многих лет городской голова Днепра Борис Филатов увлекается стрельбой. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Филатов является владельцем пистолетов "Чешка Збройка", "Форт-17", "SIG Sauer P226" и "Glock". Все четыре пистолета - наградные. К тому же мэр признался, что каждый из них связан с определенным периодом его жизни.

Филатов продемонстрировал коллекцию Politeka

Особую ценность для Филатова представляет пистолет украинского производства "Форт-17".

"Мне его вручили за обеспечение вывода войск из-под Иловайска. Я, честно говоря, не люблю "Форты", мне они не нравятся по тактико-техническим характеристикам. Но он занимает отдельное место в моей жизни и памяти, потому что Иловайск забыть невозможно", - отметил Филатов.

Филатов показал коллекцию скриншот

На тренировках мэр Днепра предпочитает использовать пистолет австрийской фирмы "Glock".

"Вокруг него много мифов. Но я скажу, что я фанат "глока". И не потому, что это модно", - рассказал мэр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Филатов пообещал решить проблему эксцентричной пользовательницы Instagram.

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