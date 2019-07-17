Филатов поделился планами на случай проигрыша в пари

Мэр Днепра Борис Филатов похвастался очередной выгодой похудения и рассказал, чем будет заниматься, если проиграет Зеленскому.

Городской голова Днепра продолжает проводить ревизию своего гардероба. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Мэр Днепра о пользе похудения Телеканал 24

"Вы знаете, но от похудения кроме пользы для здоровья есть ещё и прямая материальная выгода. Сегодня, например, я влез в пиджак "Бриони", в котором 10 лет назад выступал по телевизору. Поэтому, уважаемые проверяющие, обеспокоенные мониторингом образа жизни чиновников, если вы вдруг заметите, что у меня появилось много дорогих вещей, знайте, что это из той, позапрошлой, счастливой жизни", — поделился Филатов.

Мэр Днепра Филатов Facebook

Также мэр Днепра не исключает, что в скором будущем продолжит свой путь в предыдущей профессии.

"И вообще. Если проиграю пари, то уйду назад в журналистику. Сиди такой красивый, п@зди, ничего не делай. Тем более, что пиджак дорогой у меня теперь снова имеется", — написал городской голова.

Городской голова Днепра Facebook

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Филатов похвастался коллекцией наградного оружия.

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