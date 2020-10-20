Филатов остроумно ответил своим соперникам, которые вызвали его на дебаты

Глеб Иванов Политика 21:36, 20.10.2020 Обновлено: 21:46, 20.10.2020

Действующий мэр Днепра Борис Филатов в шутливой форме отказался от дебатов с кандидатами на пост городского головы.

Своих соперников политик назвал "вечно третьими", "полупроцентными" и "техническими" кандидатами, а также вспомнил шутку о Рабиновиче и милицие на своей странице в Facebook.

По словам Филатова, многочисленные кандидаты в мэры, которых, кроме него, еще 16, постоянно вызывают его на дебаты. На такое приглашение он ответил всем сразу анекдотом.

Ящик / Facebook Бориса Филатова

Отметим, что Филатова на дебаты вызвали кандидаты Загид Краснов и Артем Романюков.

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Днепр Политика

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