Филатов назвал приоритеты стратегического плана по развитию Днепра

Одним из приоритетов развития Днепра является развитие электротранспорта и реконструкции трамвайных линий.

В этом убежден городской голова и один из лидеров партии "Пропозиція" Борис Филатов, сообщает "Днепровская панорама". По словам мэра, в Днепре за пять лет удалось возродить муниципальный электротранспорт, который десятилетиями, по сути, уничтожался в угоду частным перевозчикам.

В частности, было создано шесть новых троллейбусных маршрутов, закуплено 96 новых троллейбусов, почти 300 европейских автобусов большой вместимости, а также восстановлена ремонтная база подвижного состава и пути.

В порядок приводят и остановки общественного транспорта — их делают удобными и безопасными для пассажиров, оборудуют информационными табло. Город обновляет и трамвайный состав.

Борис Филатов заявил, что у политсилы есть стратегический план по созданию комфортной и качественной экосистемы Днепра. Здесь одним из приоритетов является решение "хронической" проблемы, связанной с состояние путей. Так, на будущие периоды запланированы системные реконструкции трамвайных линий в разных районах города.

"Возрождение муниципального электротранспорта было моим обещанием. Жители города видят качественный результат с новыми троллейбусами. Действительно, сделано многое. Но ещё больше работы — впереди. Связанно это, в первую очередь, с обновление подвижного состава трамваев и обновлением трамвайных путей", — сказал Борис Филатов.

Ныне в Днепре на 12-й маршрут запустили ещё 12 трамваев, приобретённых (и ранее курсировавших) в Лейпциге в рамках городской программы по обновлению подвижного состава. Их адаптировали под технические особенности городских путей Днепра, а транзисторно-импульсная система управления позволяет им экономить от 30% электроэнергии при движении.

Борис Филатов также добавил, что все 40 качественных трамваев, которые город с 2019 года приобрел в Германии, после всех реконструкций обошлись городскому бюджету как две новые машины: "Сорок против двух. Вдумайтесь в эти цифры".

По словам представителя партии "Пропозиция" Игоря Маковцева, поставка оставшихся трамваев из нынешней партии запланирована на первую половину ноября, и к концу года они также выйдут на городские маршруты.