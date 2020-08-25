Филатов анонсировал план обновления школ Днепра на три года

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в школах города комплексно решают системные проблемы – ремонтируют кровли и обновляют столовые, а учебные классы оснащают современной техникой с подключением к скоростному интернету.

Во время встречи с коллективом школы №119 городской голова отметил, что для него важно получать обратные сигналы об изменениях непосредственно от педагогического сообщества.

В то же время, один из вопросов учителей касался патрулирования проблемных участков на улице возле школы.

Встреча Филатова с коллективом школы №119

"Муниципалитеты должны иметь полномочия, как во всем мире. Не только в Днепре, а и по всей стране. Без этого невозможно влиять на процессы – экологические вопросы, рычаги влияния для борьбы с вандализмом, охрана общественного порядка", – сказал мэр .

Также Борис Филатов анонсировал создание перспективного плана по каждому направлению с четким определением, какие ремонты будут сделаны и когда.

"Мы сделаем план на три года. Чтобы было понятно, в каком году и что будет делаться. Когда с педагогическим и родительским советами все будет сверстано, мы передадим его дальше, чтобы учителя и директора имели возможность давать объяснения родителям: что, когда и как будет происходить" , – пояснил Борис Филатов.

Мэр Днепра встретился с коллективом школы №119

Кроме этого, мэр Днепра обратил внимание на необходимость четкого соблюдения правил безопасности в период эпидемии, в частности, что касается подготовки школ к учебному году.