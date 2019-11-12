Есть четкий план, как построить 100 школ, 100 садиков и 100 стадионов – советник премьера Голик

У правительства Украины есть четкий план масштабного строительства по всей стране, которое включает сооружение в следующем году новых дорог, 100 школ, 100 детских садиков и 100 стадионов.

Об этом по итогам селектора с главами ОГА сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Юрий Голик

"Это амбициозная задача. Непростая в администрировании, но, уверен, все получится. Тем более, что успешный опыт реализации подобных проектов в рамках отдельно взятой области есть - это то, что мы сделали в Днепропетровской области", – рассказал Голик.

Главная цель это проекта - консолидация усилий и ресурсов бюджетов всех уровней и программ на ключевых объектах, а не размазывание их тонким слоем по тысячам мелких ремонтов, каждый из которых длится годами, отметил советник премьера.

Голик предположил: возможно, кто-то скажет, что этого мало. "Но просто вспомните, насколько, большей частью, государство ранее неэффективно использовало имеющиеся ресурсы, превращая все в бесконечные процессы, вместо жестко поставленных задач, которые бы были оценимы физически и во времени", – подчеркнул он.

По мнению советника премьера, в данном проекте главное начать, обучить всех проектному менеджменту и внедрению лучших практик.

Голик также отметил, что строительство 100 школ, 100 детсадов и 100 стадионов уже включено в программу действий Министерства образования на следующий год, которую презентовала министр Анна Новосад.

"Приятно, когда министр образования Анна Новосад презентует программу действий на следующий год в построенном нами лучшем детском садике в Украине (Обуховка Днепропетровской области – ред.). Это значит, что наш опыт и наши наработки будут внедрены по всей стране. Главное - будут в восторге дети. Потому что именно ради них это все", – добавил он.

Напомним, ранее Юрий Голик был советником главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко. За четыре года своей работы Днепропетровска ОГА в 14 раз увеличила расходы на инфраструктуру в области — до 4 миллиардов гривен в год только в областном бюджете, сделала более 500 дорог, построила с нуля и реконструировала 60 детсадов, несколько десятков школ, внедрила почти в каждой из них инклюзивное образование, построила более 20 стадионов, спортивных комплексов и бассейнов.

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