Экс-чиновница Днепра, которая разворовала бюджет, раздает советы по избранию мэра

Бывшая депутат Днепровского горсовета Ирина Зайцева, после которой в гуманитарной сфере города нашли "дыры" на миллионы, дает горожанам советы, как выбрать мэра.

Об этом со ссылкой на портал "Антикор" пишет "Днепровская панорама". Как отмечается, в Днепре Ирина Зайцева до 2015 года была заместителем при мэре.

В частности, экс-чиновница работала при мерах Ивана Куличенко и Галине Булавке, была депутатом городского совета от "Партии регионов" Януковича и даже считалась членом этой партии.

Впрочем, добавляют в издании, люди помнят ее далеко не с лучшей стороны. За свою карьеру она стала участницей не одного скандала, связанного с расходованием бюджетных средств: ёлку украшала на миллион гривен и землю в парках отводила под кафе и другие заведения.

После почти 5 лет забвения Ирина Георгиевна вдруг снова "засветилась" на политическом небосклоне Днепра. Причем не просто "засветилась", но и "зажигать" людей пытается, снимая "экспертные" видео за рулем автомобиля.