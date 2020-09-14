Эдуард Капуста: "Партия "Пропозиція" дает возможность развиваться молодым"

Ряды партии "Пропозиція" в Каменском пополнил военный и волонтер Эдуард Капуста. Молодой человек всегда был небезразличен к проблемам родного города.

Местные жители знают Эдуарда как человека с активной жизненной позицией. Вернувшись из зоны боевых действий на востоке Украины, он выразил намерение продолжать борьбу за благополучие земляков.

"Всегда интересовался жизнью своего города и его жителей. Вернувшись с АТО, был переполнен эмоциями, желанием делать наш город лучше. Собрал вокруг себя команду единомышленников, небезразличных к судьбе Каменского людей, и мы начали действовать", - говорит Эдуард.

Вместе с командой экс-боец АТО занимался организацией в Каменском чемпионатов по разным видам спорта, а также массы других мероприятий. Город принимал гостей из разных уголков страны. Следующим шагом стала социальная поддержка вернувшихся с передовой военных и помощь фронту.

"Многие военные, вернувшись домой, нуждаются в поддержке, как психологической, так и юридической. Куда пойти, к кому обратиться, что положено и что обязаны... На все это мы предоставляли ответ. Находили общий язык с предпринимателями, наладили социальное партнерство и помощь фронту", - рассказывает представитель партии "Пропозиція".

Эдуард присоединился к команде профессионалов партии "Пропозиція" для того, чтобы вместе трудиться на благо Каменского и Украины в целом.

"Наступил тот момент, когда я понял, что моих возможностей, как рядового жителя, не всегда хватает, чтобы помочь людям, реализовать какие-то полезные для Каменского проекты. Именно поэтому я стал частью команды профессионалов. Частью коллектива, в который вошли опытные менеджеры, политики, специалисты разных сфер, жители нашего города, с которыми я хорошо знаком. Мне нравится, что "Пропозиція" дает возможность развиваться молодым и инициативным. Я вижу, что эта партия нацелена на развитие Каменского", - говорит Эдуард.

Сейчас Представитель партии "Пропозиція" занимается планированием городских дворов. Эдуард Капуста уверен, что хаос на придомовых территориях должен быть упорядочен с учетом пожеланий людей.

"Я три года прожил в прифронтовом Мариуполе и видел, как развивается город, несмотря на то, что в 30 км от него идут активные боевые действия. И вот многие вещи там сделаны грамотно. У нас же, без войны под боком, скажем так, многие вещи выглядят откровенно печально. Поэтому на данный момент я работаю над проектом "Современные и комфортные дворы". Например, немаловажно отделить детские и спортивные площадки от территорий, где можно тихо посидеть, поболтать или почитать книгу. Вечная проблема - территория для парковки автомобилей. Многолетняя дискуссия ведется по поводу бездумной расстановки мусорных контейнеров. Все это в комплексе приводит к социальной напряженности и неэффективному расходованию бюджетных средств. Я уверен, что мой проект прекратит многолетние ссоры между жильцами и создаст максимально комфортные и безопасные условия для жизни", - подчеркнул Эдуард Капуста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что городские головы, которые входят в состав политической партии "Пропозиція", имеют самые высокие показатели выполненных обещаний.