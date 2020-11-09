Днепряне рассказали, за кого будут голосовать во втором туре

В Днепре через две недели, 22 ноября, состоится второй тур местных выборов. Журналисты расспросили днепрян, за кого те будут голосовать.

О том, за кого жители Днепра готовы отдать свои голоса, узнали корреспонденты Днепровской панорамы.

Известно, что в первом туре за действующего мэра Бориса Филатова отдали свой голос 46,41% избирателей, а за Загида Краснова – 13,15 %.

"Я обязательной пойду на выборы. В первом туре голосовала за Бориса Филатова и во втором, тоже буду за него голосовать. Я благодарна Борису Филатову за то, что он заботится о пенсионерах. Благодаря ему, я ездила отдыхать и лечиться в пансионат. Вылечилась от кашля. Низкий поклон ему от меня и спасибо за то, что не забывает о таких, как я, пенсионерах. Голосовать буду, только за Филатова".

"Я живу в Днепре, и мне небезразлична судьба моего города. Я буду голосовать за самого лучше мэра в Украине – Бориса Альбертовича. Он за простых людей, рядом с народом. Я очень довольна его проектами, его работой и его командой. Все делают для людей. Новый транспорт, новые парки, новые развлечения. В общем огромная ему благодарность за то, что он делает. На выборы обязательно пойду и проголосую за Бориса Филатова. Альтернативы ему нет".

"На выборы однозначно пойду, голосовать буду за господина Филатова. В городе стало приятней находится, улицы стали чище и приятней, хочется по ним ходить, гулять. А не только смотреть на другие города. В целом, то, что было раньше и сейчас — это две большие разницы. Город поменялся в лучшую сторону. Фасады покрашены, побелены, дороги и дворы отремонтированы. Мне есть с чем сравнить. Поэтому свой выбор остановила на действующем мэре".